Loạt SUV 7 chỗ giảm giá sâu trên thị trường, cao nhất lên tới 250 triệu đồng

Honda CR-V

Ảnh minh họa.

Bước sang tháng 7/2021, nhiều đại lý ô tô trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt tung ưu đãi, giảm giá hấp dẫn đối với mẫu xe Honda CR-V.

Theo đó, Honda CR-V 2021 được đại lý ưu đãi giảm giá dao động từ 100-115 triệu đồng, kèm gói quà tặng phụ kiện từ 80-90 triệu đồng, tặng bảo hiểm thân vỏ và gói gia hạn bảo hành (mức ưu đãi áp dụng tùy từng phiên bản). Trong khi đó, Honda CR-V 2020 ba phiên bản E, G và L cũng được giảm lần lượt 120-130 và 135 triệu đồng tiền mặt, cùng với đó là khuyến mãi tiền phụ kiện từ 80 - 90 triệu đồng cũng các gói bảo hiểm và bảo hành.

Như vậy, sau giảm giá, giá xe Honda CR-V sản xuất năm 2020 sẽ còn từ 878 - 983 triệu đồng, đối với xe sản xuất năm 2021 còn từ 898 - 1.003 triệu đồng.

Subaru Forester

Ảnh minh họa.

Subaru Forester đang được cái đại lý giảm mạnh tới gần 160 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Subaru Forester i-L có giá bán 969 triệu đồng, giảm 159 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Subaru Forester i-S giảm giá 99 triệu đồng, còn 1,119 tỷ đồng. Phiên bản cao cấp nhất i-S Eyesight có mức giảm 79 triệu đồng, giá còn 1,209 tỷ đồng.

Mitsubishi Pajero Sport

Ảnh minh họa.

Nhiều đại lý Mitsubishi đang chào bán mẫu SUV Pajero Sport phiên bản tiêu chuẩn có số vin 2020 với mức ưu đãi 150 triệu tiền mặt đưa giá xe xuống còn 960 triệu đồng. Bên cạnh việc giảm giá, nhiều showroom còn tặng kèm phim cách nhiệt, vè che mưa, lọc không khí,…. Đối với xe đời 2021 bản tiêu chuẩn có mức giảm thấp hơn chỉ 90 triệu đồng đưa giá bán về mức 1.02 tỷ đồng. Đợt giảm giá này được xem là động thái dọn kho Pajero Sport vì chỉ chỉ có đúng một phiên bản được giảm giá và chỉ tại một số đại lý nhất định.

Mazda CX-8

Ảnh minh họa.

Mazda CX-8 đang được ưu đãi với mức giảm 120 triệu đồng cho phiên bản Deluxe. Mức giảm này bao gồm 70 triệu tiền mặt và 50 triệu cho những nâng cấp nhỏ gồm cốp điện, giá nóc, ty chống capo, bệ bước chân, ốp cản sau...