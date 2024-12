Loạt thành viên HĐQT của công ty khai thác vàng duy nhất trên sàn từ nhiệm vì thay đổi nơi sinh sống

Ngày 1/12, CTCP Vàng Lào Cai (GLC) công bố nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT công ty bao gồm ông Nguyễn Tiến Đức (Chủ tịch HĐQT), bà Hoàng Thị Quế (Thành viên HĐQT kiêm giám đốc và người đại diện pháp luật) và ông Nguyễn Tiến Hải (Thành viên HĐQT).

Trong đó, ông Nguyễn Tiến Hải vừa được bầu vào HĐQT của Vàng Lào Cai vào tháng 7/2024. Ông Đức làm phó giám đốc của Vàng Lào Cai từ tháng 3/2019 - 6/2022 và làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 6/2022. Bà Quế cũng làm giám đốc của công ty từ tháng 3/2019.

Ông Đức đưa ra lý do từ nhiệm vì lý do cá nhân, trong khi đó, ông Hải do thay đổi nơi sinh sống và bà Quế do thay đổi nơi sinh sống và định hướng công việc.

Đến ngày 2/12, HĐQT Vàng Lào Cai đã ban hành nghị quyết miễn nhiệm các chức vụ của 3 cá nhân trên và bầu 3 người khác thay thế gồm ông Trần Quang Đặng giữ chức Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Huyền và bà Phạm Thị Thu Nguyệt làm thành viên HĐQT. Đồng thời, bà Huyền cũng được bổ nhiệm làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Vàng Lào Cai được thành lập ngày 18/09/2007, tại Bản 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Số vốn điều lệ ban đầu là 45 tỷ đồng, trên cơ sở 5 cổ đông tham gia góp vốn ban đầu là: Tổng công ty khoáng sản - Vinacomin (nay là Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP) (33%), Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khoáng sản 3 (nay là Công ty cổ phần Khoáng sản 3 Vimico) (27%), Công ty Khoáng sản Lào Cai (15%); Công ty TNHH Thái Nguyên (15%) và Công ty Đông Bắc (10%).

Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty là 105 tỷ đồng. Công ty có 4 cổ đông lớn bao gồm ông Cao Trường Sơn (23,29%), ông Đỗ Tuấn Thịnh (22,86%), ông Phạm Anh Tuấn (20,09%) và ông Uông Huy Giang (22,91%).

Kể từ khi thành lập đến nay, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Vàng Lào Cai là thực hiện Dự án đầu tư Khai thác và Tuyển quặng vàng gốc mỏ vàng Minh Lương, xã Minh Lương, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai.

Sản phẩm của dự án là tinh quặng vàng hàm lượng (quy đổi) 82 gam Au/tấn: Sản lượng thiết kế (max) 7.450 tấn/năm, tương đương với sản lượng khai thác khoảng 100.000 tấn quặng nguyên khai/năm, khai thác bằng phương pháp hầm lò, tuyển thu hồi tinh quặng vàng bằng phương pháp tuyển trọng lực kết hợp tuyển nổi, Sản lượng Tinh quặng vàng quy đổi ra vàng kim loại (sản lượng cao nhất được phép) là 500 kg vàng kim loại/năm.

Về kết quả kinh doanh, Vàng Lào Cai không có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ năm 2020 đến nay. Năm 2023, công ty lỗ gần 14 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến hết năm 2023 hơn 113 tỷ đồng.