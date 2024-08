Loạt vụ trộm xảy ra vào khung giờ và phương thức tương tự, 12 ngày sau, cảnh sát tóm "siêu trộm" cuỗm hơn 8 lượng vàng SJC

Theo Công an tỉnh Đà Nẵng, khoảng 20 giờ ngày 02/08, chị Trần Thị H.M (32 tuổi), trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã đến trình báo cơ quan chức năng về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ và lấy trộm 7 cây vàng SJC, 05 chỉ vàng trang sức, 07 chỉ vàng 9999. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 640 triệu đồng.



Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại lớn, đối tượng gây án có thủ đoạn tinh vi như di chuyển né tránh hệ thống camera giám sát, thay đổi trang phục, phương tiện trong quá trình gây án và tẩu thoát...

Vì vậy, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo trinh sát nắm tình hình tại địa bàn trong thời gian 2 tháng gần đây xảy ra các vụ trộm cắp tài sản vào khung thời gian và phương thức tương tự để truy tìm thủ phạm.

Sau khi đột nhập vào nhà dân trộm hơn 8 cây vàng (tổng giá trị khoảng 640 triệu đồng),"siêu trộm" đã dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh sự truy xét của cơ quan Công an. Tuy nhiên, 12 ngày sau, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng và các lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt giữ được đối tượng.

Phối hợp với Công an quận Hải Châu, Công an phường Thạc Gián và Công an quận Thanh Khê xác minh, đến ngày 10/8, qua kết quả sàng lọc và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phan Văn Thương (43 tuổi), trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tập trung theo dõi, giám sát.

Qua nắm thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Thương là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghiện cờ bạc, không có việc làm, thường xuyên xuất hiện tại các khu vực khu kiệt, hẻm trên địa bàn trung tâm thành phố vào các khung giờ cao điểm mà không rõ lý do. Trên cơ sở tài liệu và thông tin có được, trinh sát xác định vào thời điểm ngày 01/08, Phan Văn Thương có xuất hiện tại khu vực kiệt, hẻm đường Nguyễn Hoàng nhiều lần…

Sau khi xác định Phan Văn Thương có những bất minh trên, ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành triệu tập đối tượng để đấu tranh. Tại cơ quan Công an, bước đầu Phan Văn Thương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời cho biết, sau khi trộm được số tài sản trên, Thương mang 1,65 lượng vàng SJC bàn cho 02 tiệm vàng trên đường Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng và 03 lượng vàng SJC tại 03 tiệm vàng ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế (chưa xác định được địa điểm) để lấy tiền nộp vào tải khoản chơi bài trên mạng và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ lời khai của Phan Văn Thương, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám xét nơi ở, truy thu tại các tiệm mua vàng mà đối tượng đem bán số tang vật gồm 1,2 lượng vàng SJC, 09 lắc tay (bằng vàng), 02 nhẫn vàng, 01 dây chuyền vàng, 8 triệu đồng tiền mặt, 01 bộ đồ, 01 mũ bảo hiểm, cùng một số tài liệu liên quan hoạt động trộm cắp của Phan Văn Thương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.