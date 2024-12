Loạt xe đại hạ giá năm 2024: Pajero Sport lớn nhất đến 300 triệu, có mẫu 'miệt mài giảm' 12 tháng vẫn chưa hết hàng tồn

Hyundai Palisade

Từ tháng 3/2024, các đại lý đã bắt đầu xả kho những chiếc Palisade sản xuất 2023. Khi này, mức giảm của mẫu SUV hạng E rơi vào khoảng 80-90 triệu đồng với đầy đủ phiên bản. Nhưng chỉ sau hai tháng, các đại lý đồng loạt báo chỉ còn mỗi phiên bản Palisade Prestige 6 chỗ với mức giảm từ 100 - 120 triệu đồng.

Đỉnh điểm vào tháng 8/2024, một đại lý ở Long An đã chào bán Hyundai Palisade phiên bản cao cấp Prestige 6 chỗ sản xuất 2023 với mức giảm lên tới 150 triệu đồng. Đến tháng 9/2024, tình trạng các đại lý xả kho Hyundai Palisade VIN 2023 thưa dần và không còn xuất hiện trên mạng xã hội.

Nissan Almera

Với kế hoạch ra mắt phiên bản mới vào cuối năm, các đại lý Nissan trên toàn quốc đã tích cực đẩy mạnh quá trình xả kho đối với Almera. Mẫu sedan hạng B liên tục được chào bán với mức giảm trên 100 triệu đồng.

Đến tận tháng 11/2024, Nissan Almera sản xuất 2023 vẫn còn tồn kho ở đại lý.

Đỉnh điểm, một đại lý ở miền Trung đã giảm tới 130 triệu đồng đối với Almera CVT cao cấp sản xuất 2023. Trong khi đó, Almera CVT tiêu chuẩn được giảm 107 triệu đồng.

Nissan Almera facelift ra mắt thị trường Việt Nam với diện mạo mới.

Hiện tại, Nissan Almera mới đã ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản EL, V, VL với giá bán lần lượt 489 triệu đồng, 529 triệu đồng và 569 triệu đồng.

Nissan Kicks

Trong năm 2024, đại diện VAD, nhà phân phối xe Nissan tại Việt Nam cho biết hãng chưa có kế hoạch ra mắt Kicks phiên bản mới. Về phía các đại lý, hầu hết những xe bán ra đều là hàng tồn kho năm 2023, được ưu đãi giảm giá sâu.

Nissan Việt Nam không loại trừ khả năng Kicks sẽ quay lại trong tương lai.

Ngay từ đầu năm, Nissan Kicks đã được các đại lý giảm tới 170 triệu đồng. Mức ưu đãi liên tục tăng cho đến tháng 8/2024, một số đại lý đã bán Nissan Kicks V với giá 618 triệu đồng, tức giảm 240 triệu.

Isuzu mu-X

Isuzu mu-X là gương mặt quen thuộc trong danh sách xe đại hạ giá. Ngay từ tháng 1/2024, mẫu xe này được ưu đãi 170 triệu đồng cho phiên bản B7 Plus sản xuất năm 2022. Kể từ những tháng sau, các đại lý chỉ tập trung bán xả kho những chiếc mu-X sản xuất 2023.

Isuzu mu-X liên tục được giảm giá sâu trong năm qua.

Trong tháng 12/2024, một đại lý ở Hà Nội chạy chương trình ưu đãi sâu với Isuzu mu-X. Cụ thể, mu-X phiên bản Premium được giảm tới 240 triệu, đưa mức giá thực tế của xe xuống con số 1,01 tỷ đồng. Đây là mức giảm thấp nhất tính từ đầu năm với mẫu SUV hạng D đến từ Nhật Bản.

Tuy thường xuyên giảm giá sâu nhưng doanh số của Isuzu mu-X lại khá bết bát. Cộng dồn từ đầu năm, doanh số của Isuzu mu-X chỉ bàn giao được 215 chiếc đến tay khách hàng, xếp cuối cùng trong phân khúc.

Isuzu D-Max

Theo sau “người anh em” mu-X, Isuzu D-Max cũng liên tiếp xả kho lô xe sản xuất 2023. Trong năm 2024, mẫu bán tải được giảm ưu đãi 120 - 130 triệu đồng đối với phiên bản Type Z cao cấp nhất. Còn với 2 phiên bản còn lại, các tư vấn viên cho biết xe đã hết hàng từ lâu.

Sau sự biến mất của BT-50, Isuzu D-Max trở thành mẫu bán tải bán chậm nhất thị trường.

Trong 10 vừa qua, phiên bản facelift của Isuzu D-Max đã chính thức ra mắt người dùng Việt tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024 (VMS 2024). Biểu giá xe được công bố khởi điểm ở mức 650 triệu đồng cho bản số sàn và tăng lên tối đa 880 triệu đồng cho bản cao nhất là Type Z.

Mitsubishi Pajero Sport

Từ tháng 5/2024, các đại lý bắt đầu xả kho một loạt xe Mitsubishi Pajero Sport sản xuất năm 2023. Khi đó, đa số các đại lý đều duy trì mức ưu đãi giảm 270 triệu cho phiên bản 4x4 AT và giảm 210 triệu đồng cho bản 4x2 AT. Cá biệt, một đại lý ở Hà Nội đưa ra mức giảm lên tới 300 triệu đồng cho bản 4X4 AT, đưa giá xe từ 1,365 tỷ xuống còn 1,065 tỷ đồng.

Đại lý vẫn đang xả hàng tồn kho đối với Mitsubishi Pajero Sport VIN 2023.

Từ thời điểm đó cho đến nay, mức giảm cho Pajero Sport ở các đại lý vẫn duy trì ở khoảng 250 - 270 triệu đồng.