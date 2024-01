Loạt xe Mercedes-Benz giảm mạnh giá lăn bánh tại Việt Nam: Giảm cao nhất hơn 200 triệu, nhiều xe kèm 2 năm bảo hiểm

Ngày 2/1/2024, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã công bố chương trình khuyến mãi áp dụng cho hầu hết dải sản phẩm đang bán chính hãng, bao gồm cả xe lắp ráp và xe nhập khẩu. Chương trình kéo dài từ 1/1/2024 tới hết ngày 29/02/2024.

Ba mẫu xe Mercedes-Benz C-Class, E-Class và V-Class được hưởng chương trình ưu đãi 50% trước bạ. Trong số này, có C-Class và E-Class là xe lắp ráp trong nước, từng được hỗ trợ 50% trước bạ từ Chính phủ đến hết năm 2023.

Loại xe Giá niêm yết Giá sau khuyến mãi (tham khảo) Mức giảm (tham khảo) Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 1,599 tỷ 1,519 tỷ 79,95 triệu Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus 1,849 tỷ 1,756 tỷ 92,45 triệu Mercedes-Benz C 300 AMG 2,099 tỷ 1,994 tỷ 104,95 triệu Mercedes-Benz E 180 2,159 tỷ 2,051 tỷ 107,95 triệu Mercedes-Benz E 200 Exclusive 2,54 tỷ 2,413 tỷ 127 triệu Mercedes-Benz E 300 AMG 3,209 tỷ 3,048 tỷ 160,45 triệu Mercedes-Benz V 250 Luxury 3,099 tỷ 2,944 tỷ 154,95 triệu Mercedes-Benz V 250 AMG 3,759 tỷ 3,571 tỷ 187,95 triệu

*Lệ phí trước bạ dao động 10-12% tuỳ địa phương. Bảng giá trên tính theo mức 10%.

C-Class đang được mở bán với 3 phiên bản C 200 Avantagarde, C 200 Avantagarde Plus và C 300 AMG với mức giá lần lượt 1,599 tỷ, 1,849 tỷ và 2,099 tỷ đồng. Người mua xe và đăng ký biển số trong hai tháng đầu năm sẽ tiết kiệm được gần 79,95 triệu, 92,45 triệu và 104,95 triệu đồng đối 3 với phiên bản trên nếu áp dụng mức trước bạ 10%.

Dòng C-Class có giá khởi điểm thấp nhất được khuyến mãi quy đổi tới trên 100 triệu đồng

Trong khi đó, người mua E-Class sẽ tiết kiệm được từ 160,45 triệu đồng cho bản E 300 AMG khi đăng ký với mức trước bạ 10%.

Với V-Class, xe có hai phiên bản là V 250 Luxury và V 250 AMG, giá lần lượt 3,099 tỷ và 3,759 tỷ nên trước bạ người mua có thể tiết kiệm được là 154,95 triệu và 187,95 triệu đồng với 2 bản tương ứng. Nếu lấy mức phí trước bạ 12% ở Hà Nội, số tiền tiết kiệm được sau khuyến mãi lên tới hơn 200 triệu đồng với bản V 250 AMG.

Mercedes-Benz V 250 AMG là mẫu xe có mức khuyến mãi lớn nhất đợt này

Mẫu SUV ăn khách nhất của hãng tại Việt Nam là GLC không có ưu đãi về trước bạ nhưng kèm miễn phí 2 năm bảo hiểm xe Mercedes-Benz (bao gồm cả phiên bản GLC 200 4Matic hoặc GLC 300 4Matic).

Ngoài các mẫu xe nêu trên, MBV cũng tung ra chương trình ưu đãi tặng 2 năm bảo hiểm Mercedes-Benz kết hợp với voucher 1 năm bảo dưỡng xe tại hãng (tương đương 2 lần làm dịch vụ bảo dưỡng) cho các dòng xe như Mercedes-AMG C 43 4Matic, GLS, S-Class, G-Class, các dòng Mercedes-Maybach và Mercedes-AMG (ngoại trừ SL 43).

Loại xe Quà tặng Mercedes-Benz GLC 2 năm bảo hiểm Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS 2 năm bảo hiểm Mercedes-Benz + voucher 1 năm bảo dưỡng xe tại hãng Mercedes-Benz S-Class 2 năm bảo hiểm Mercedes-Benz + voucher 1 năm bảo dưỡng xe tại hãng Mercedes-Benz G-Class 2 năm bảo hiểm Mercedes-Benz+ voucher 1 năm bảo dưỡng xe tại hãng Các dòng Mercedes-AMG (ngoại trừ SL 43) 2 năm bảo hiểm Mercedes-Benz+ voucher 1 năm bảo dưỡng xe tại hãng Các dòng Mercedes-Maybach 2 năm bảo hiểm Mercedes-Benz+ voucher 1 năm bảo dưỡng xe tại hãng Các dòng Mercedes-EQ Trụ sạc Mercedes-Benz Wallbox trị giá 46,95 triệu đồng Mercedes-AMG C 43 4Matic 2 năm bảo hiểm Mercedes-Benz+ voucher 1 năm bảo dưỡng xe tại hãng

Các mẫu xe điện Mercedes-Benz EQ cũng có chương trình khuyến mãi riêng. Những khách hàng mua xe điện của thương hiệu này sẽ được tặng một trụ sạc Mercedes-Benz Wallbox trị giá 46,95 triệu đồng để lắp đặt tại nhà. Tuy nhiên chương trình ưu đãi này đã kéo dài từ tháng 11/2023 và sẽ kết thúc vào 30/6/2024.

Mercedes-Benz EQE 500 4Matic tại Việt Nam bên cạnh hộp sạc gắn tường Mercedes-Benz Wallbox (màu đen)

Mercedes-Benz Wallbox là bộ cắm sạc lắp đặt tại nhà, dùng nguồn điện cấp vào loại 1 pha hoặc 3 pha (công suất sạc lên đến 7,2 kW ở điện áp 1 pha 230V và lên đến 22 kW ở điện áp 3 pha). Tuy nhiên, các dòng Mercedes-Benz EQ tại Việt Nam chỉ nhận được công suất sạc tối đa ở mức 11 kW đối với điện 3 pha.