Loạt xe mới ra mắt Việt Nam tháng 9: Toàn xe gầm cao, giá trên dưới 1 tỷ, Santa Fe, Triton lột xác hoàn toàn

Ford Territory Sport

Ngày 4/9, Ford Territory chính thức bổ sung phiên bản Sport cùng giá bán niêm yết là 909 triệu đồng. Đây là phiên bản thứ 4 của Territory, bên cạnh các bản Trend, Titanium và Titanium X. Xét theo giá bán, bản này xếp dưới bản Titanium X và trên bản Titanium. 3 bản Trend, Titanium và Titanium X hiện có giá lần lượt là 799 triệu, 889 triệu và 929 triệu đồng.

Có thể dễ dàng nhận ra phiên bản Ford Territory Sport từ ngoại hình. Nhiều chi tiết được sơn đen bóng như viền đèn sương mù, viền cụm đèn chiếu sáng, lưới tản nhiệt, viền kính, ốp gương cho đến bộ mâm. Mâm xe là loại 18 inch giống bản Trend và Titanium, chưa phải loại 19 inch như bản Titanium X.

Thay đổi bên trong xe cũng chủ yếu đến từ cách phối màu. Ghế xe, bảng táp-lô hay vô-lăng được điểm thêm phần viền và chỉ khâu màu cam. Vật liệu da phối thêm màu trắng tương phản trên nền tối. Phần ốp ở khu vực cần số nay dùng họa tiết carbon nhám, thay vì đen bóng như trên các bản khác.

Động cơ Territory Sport vẫn là máy 1.5L tăng áp, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Triton

Ngày 11/9, thế hệ Mitsubishi Triton hoàn toàn mới chính thức ra mắt khách hàng trong nước. Xe có 3 phiên bản, bao gồm: Triton 2WD AT GLX giá 655 triệu đồng, Triton 2WD AT Premium giá 782 triệu đồng và Triton 4WD AT Athlete giá 924 triệu đồng.

Thiết kế của Triton mới có thay đổi lớn ở phần đầu hầm hố hơn. Cụm đèn chiếu sáng LED được đưa lên cao hơn, gần đèn định vị LED. Phiên bản Athlete thể thao hơn với ốp hốc bánh và nhiều chi tiết sơn đen bóng. Mâm xe có kích thước 18 inch. Bản tiêu chuẩn dùng mâm 16 inch.

Khoang cabin của Triton 2024 hiện đại hơn hẳn thế hệ trước, với vô-lăng 3 chấu kiểu mới và màn hình 9 inch đặt nổi trên phiên bản cao cấp nhất. Màn hình 7 inch tiêu chuẩn sau vô-lăng cũng là một điểm mới.

Động cơ là một trong những điểm mạnh giúp Triton giờ đây dễ cạnh tranh hơn với Ranger và Hilux. Mẫu xe này được trang bị động cơ bi-turbo mới, dung tích 2.4L, công suất 204 PS và mô-men xoắn 470 Nm.

Hai bản thấp hơn dùng động cơ 2.4L như trước, công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm. Cả 3 phiên bản đều dùng số tự động 6 cấp. Bản Athlete có vô-lăng trợ lực điện, dẫn động 2 cầu 4WD, có 7 chế độ lái địa hình.

Kia Carnival

Kia Carnival 2024 là bản nâng cấp giữa vòng đời dòng xe này, ra mắt khách hàng Việt ngày 16/9. Xe được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm: Luxury giá 1,299 tỷ đồng, Premium 8 chỗ giá 1,479 tỷ đồng, Premium 7 chỗ giá 1,519 tỷ đồng và Signature giá 1,589 tỷ đồng.

Kia Carnival 2024 có kiểu dáng tổng thể và nền tảng khung gầm giữ nguyên như trước. Một số thay đổi tập trung vào thiết kế đầu xe, cụm đèn hậu và bộ mâm mới. Cụ thể, lưới tản nhiệt dạng mũi hổ lớn hơn, sử dụng các chi tiết trang trí hình lục giác mạ chrome. Hệ thống đèn sử dụng công nghệ LED toàn bộ, thiết kế đặt dọc hai bên. Đèn chiếu sáng LED có thêm bóng projector, đèn định vị thanh mảnh hơn trước.

Bước vào bên trong, Kia Carnival 2024 gây ấn tượng với cụm màn hình đôi có cùng kích thước 12,3 inch. Bên trái là đồng hồ hiển thị dạng kỹ thuật số với màn hình sắc nét. Bên phải là màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Auto không dây. Xe trang bị dàn âm thanh gồm 12 loa đến từ thương hiệu Bose.

Kia Carnival 2024 có các cấu hình ghế 7 chỗ và 8 chỗ. Cấu hình 7 chỗ có hai ghế thương gia ở giữa với độ ngả sâu, tích hợp làm mát, sưởi ấm và chế độ thư giãn. Cấu hình 8 chỗ ngồi có hàng ghế thứ hai có thể trượt tới/lui để tạo lối đi hoặc xoay 180 độ để kết hợp với hàng ghế 3 tạo thành không gian trao đổi của các thành viên trên xe. Ghế trung tâm có thể gập thành bệ tỳ tay hoặc tháo rời để tạo lối đi. Hàng ghế thứ 3 của Kia Carnival 2024 có thể ngả đến 120 độ.

Về vận hành, Kia Carnival 2024 không còn máy xăng, chỉ còn động cơ diesel 2.2L. Cỗ máy này cho công suất 199 mã lực và mô-men xoắn 440Nm. Xe trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe 2024 là mẫu xe thu hút nhiều sự chú ý nhất trong tháng 9/2024. Ngày 18/9, xe chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam với 5 phiên bản: Exclusive giá 1,069 tỷ đồng, Prestige giá 1,265 tỷ đồng, hai phiên bản Caligraphy 2.5 có 6 chỗ và 7 chỗ đồng giá 1,315 tỷ. Phiên bản Caligraphy 2.5 Turbo cao cấp nhất có giá 1,365 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới được giới thiệu lần đầu tiên tại Mỹ vào tháng 11/2023. Xe được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm N-Platform, kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4830 x 1900 x 1780 (mm), trục cơ sở 2.815mm, khoảng sáng gầm 177mm. So với thế hệ trước, kích thước này dài hơn 45mm, cao hơn 50mm, trục cơ sở tăng thêm 50mm.

Tổng thể xe ấn tượng nhờ thiết kế hình hộp với nhiều đường thẳng. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn chiếu sáng Adaptive LED thích ứng tự động (AHB-LED), cùng cụm đèn chiếu sáng ban ngày tạo hình chữ H. Lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ logo Hyundai dạng phẳng 2D. Lưới tản nhiệt này có tính năng AAF (Active Air Flap) mở/ đóng tự động thông minh tùy theo nhiệt độ động cơ và các chế độ vận hành. Hyundai Santa Fe 2024 tại Việt Nam có 3 tùy chọn mâm xe 18, 20, 21 inch.

Vào bên trong, tổng thể nội thất xe lấy cảm hứng từ chữ H, với các hình khối rõ nét, tương đồng với ngoại thất. Điểm nhấn là cụm hai màn hình nối liền, gồm đồng hồ hiển thị dạng kỹ thuật số và màn hình giải trí.

Màn hình đồng hồ hiển thị kích thước 12,3 inch, có thể thay đổi chế độ hiển thị, tích hợp tính năng cảnh báo điểm mù. Xe trang bị thêm tính năng hiển thị thông tin kính lái (HUD). Màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto không dây, đi kèm dàn âm thanh 12 loa Bose.

Về vận hành, Hyundai Santa Fe 2024 có hai tùy chọn động cơ. Trong đó, động cơ xăng 2.5L cho công suất 194 PS, mô-men xoắn 246 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản Caligraphy 2.5T sử dụng máy xăng 2.5L tăng áp cho công suất 281 PS, mô-men xoắn 422 Nm, hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép.