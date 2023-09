VinFast VF 6 sẽ được công bố giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết vào ngày 22/9. Đây là mẫu ô tô điện thứ 5 mà VinFast mở bán tại Việt Nam, sau VF e34, VF 8, VF 9 và VF 5 Plus. Xe thuộc phân khúc SUV/CUV hạng B, có 2 phiên bản gồm Eco và Plus. Bản Plus trang bị động cơ điện có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Cả hai bản trang bị pin 59,6 kWh và dẫn động cầu trước, tầm vận hành dự kiến 381-399 km