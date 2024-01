Loạt xe tăng giá từ đầu năm 2024 tại Việt Nam: Tăng cao nhất 120 triệu, VF 5 cũng góp mặt

Thị trường ô tô Việt Nam khởi đầu năm mới 2024 bằng một loạt xe tăng giá. Trong đó, hầu hết là những mẫu xe sang của Mercedes-Benz. Chỉ có VinFast VF 5 là xe phổ thông.

Mercedes-Benz tăng giá nhiều mẫu xe, cao nhất 120 triệu đồng

Ngay từ tháng 11/2023, Mercedes-Benz Việt Nam đã công bố trước kế hoạch sẽ tăng giá một số dòng xe từ ngày 1/1/2024. Những mẫu xe tăng giá đều là SUV có giá đắt đỏ bậc nhất của hãng tại Việt Nam, như GLE, GLS và Maybach GLS.

Nguyên nhân của việc tăng giá được hãng xe Đức chia sẻ là do ảnh hưởng bởi lạm phát.

Mẫu xe/phiên bản Giá niêm yết 2024 Mức tăng Mercedes-Benz GLE 450 4,669 tỷ 50 triệu Mercedes-AMG GLE 53 5,749 tỷ 80 triệu Mercedes-Benz GLS 450 5,389 tỷ 70 triệu Mercedes-Maybach GLS 480 8,799 tỷ 120 triệu Mercedes-Maybach GLS 600 12,119 tỷ 120 triệu

Động thái tăng giá này của Mercedes-Benz đi ngược với chính sách bán hàng của BMW ở thời điểm hiện tại. Các mẫu SUV lớn của BMW như X5, X6 hay X7 đều được khuyến mãi giảm giá chính hãng liên tục trong nhiều tháng qua. Lấy ví dụ như mẫu X6, trong năm 2023 đã giảm giá tới hơn 1,2 tỷ đồng tổng cộng. Sau khi tăng giá, giá của các mẫu SUV của Mercedes-Benz này đắt đỏ hơn đối thủ đồng hạng từ BMW hay cả Audi.

Cả 5 mẫu xe kể trên đều không phải chủ lực doanh số của Mercedes-Benz. Đây là những phân khúc xe khó tiếp cận với số đông với mức giá từ khoảng trên dưới 5 tỷ đồng đến 12 tỷ đồng.

VinFast tăng giá VF 5 Plus thêm 10 triệu đồng

Cũng từ ngày 1/1/2024, VinFast VF 5 Plus tăng giá 10 triệu đồng cho cả 2 hình thức thuê và mua pin. Giá khởi điểm của mẫu xe nhỏ này từ 468 triệu đồng. Mức giá này áp dụng cho người mua và đặt cọc xe từ ngày đầu năm mới.

Tuy nhiên, giá thuê pin không thay đổi. Mức giá 1,6 triệu đồng/tháng dành cho gói di chuyển dưới 3.000 km/tháng, còn giá 2,7 triệu đồng/tháng dành cho gói di chuyển nhiều hơn 3.000 km/tháng.

Hãng xe Việt không tiết lộ lý do tăng giá xe.

Mẫu xe/phiên bản Giá niêm yết 2024 Mức tăng VinFast VF 5 Plus (thuê pin) 468 triệu 10 triệu VinFast VF 5 Plus (mua pin) 548 triệu 10 triệu

VF 5 Plus hiện là mẫu xe được sản xuất thương mại có giá thấp nhất của VinFast. Xe thuộc phân khúc A. Điểm nổi bật của VF 5 so với các đối thủ là động cơ điện cùng nhiều tính năng an toàn ADAS, trợ lý ảo thông minh.

Trước đó, vào tháng cuối năm 2023, một loạt xe cũng được điều chỉnh tăng giá. Ví dụ như Hyundai Tucson và Santa Fe từng được giảm giá nay tăng giá trở lại vào trong tháng 12. Mức tăng cao nhất lên tới 90 triệu đồng với mẫu Tucson. Peugeot và Mazda, 2 thương hiệu xe cùng được THACO phân phối trong nước, cũng tăng nhẹ giá một số mẫu xe. Mẫu Peugeot 408 tăng giá từ 999 triệu lên 1,019 tỷ đồng. Mazda2 bản Sport tăng giá cao nhất 33 triệu đồng.

Như vậy, có thể thấy thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu "ấm lên" khi xu hướng giảm giá liên tục đã bị cắt ngang bởi rất nhiều xe "lội ngược dòng" tăng giá. Không còn quá nhiều những biện pháp kích cầu mạnh để các hãng xe tìm kiếm khách hàng ở thời điểm này.