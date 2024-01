Lọc ra 2 chai "mỡ" đục ngầu từ máu người phụ nữ, tất cả do một món ngon yêu thích mỗi ngày

Mới đây, bà Triệu (52 tuổi) đến từ Hoài An, Giang Tô, Trung Quốc bỗng xuất hiện cơn đau bụng dữ dội sau khi ăn tối cùng bạn bè và không thể đại tiện nên đã đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi từ huyết tương của bà có thể lọc ra một lượng lớn chất béo.

Bác sĩ Kiều Hiểu, Phó Giám đốc Khoa Tiêu hóa của bệnh viện cho biết, kết quả chụp CT của bệnh nhân cho thấy tổn thương tuỵ cấp tính rõ ràng, thâm nhiễm các mô xung quanh và lượng dịch ổ bụng lớn nên được chẩn đoán viêm tuỵ cấp

Ngoài ra, lipid máu của bệnh nhân rất cao, với lượng chất béo trung tính cao tới 46,12 mmol/L (mức bình thường dưới 1,71 mmol/L) và cholesterol toàn phần cao tới 30 mmol/L (mức bình thường từ 3,60-6,50 mmol/L). Lúc này, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tuỵ cấp do mỡ máu cao.

Bác sĩ cũng được biết thêm, trước đó một năm bệnh nhân đã trải qua một cơn viêm tuỵ cấp, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những hiệu quả nặng nề hơn, đi kèm đó là các biến chứng như suy tim, suy hô hấp, suy thận.... đe doạ tính mạnh.

Các bác sĩ cho biết, viêm tuỵ cấp do mỡ máu cao thường xảy ra sau khi uống rượu hoặc ăn quá nhiều chất béo. So với viêm tuỵ cấp do các nguyên nhân khác thì tình trạng bệnh thường nặng hơn, tiến triển nhanh hơn và có nhiều biến chứng hơn.

"Thói quen ăn uống thường ngày của bệnh nhân thiếu khoa học, thường ăn những thực phẩm giàu chất béo, lâu dần sẽ dẫn đến viêm tuỵ cấp."- Bác sĩ Kiều Hiểu sau quá trình trao đổi, làm việc với các bác sĩ chuyên môn đã xây dựng phác đồ điều trị, quyết định tiến hành điều trị cho bà Triệu bằng liệu pháp thay thế huyết tương (TPE) kết hợp siêu lọc máu liên tục (CRRT).

Sau khi trung tâm lọc máu nhận được yêu cầu điều trị đã tiến hành thực hiện thay thế huyết tương hai lần, mỗi lần thay ra được một chai dung dịch chất lỏng lớn màu vàng đục. Với sự nỗ lực của các bác sĩ, hiện bệnh nhân đang phục hồi tốt và sớm được xuất viện.

Đối với những người mỡ máu cao, cần chú ý điều chỉnh chính từ thực đơn mỗi ngày. Đặc biệt phải tránh xa 4 thực phẩm sau.

4 thực phẩm người mỡ máu cần tránh xa

1. Thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao

Với những người có lượng mỡ máu cao, nếu tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao sẽ dễ dàng phá hủy sự ổn định của nồng độ lipoprotein mật độ thấp, gây áp lực cho hệ tim mạch.

Những thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao bao gồm nội tạng động vật, thịt mỡ, những đồ chiên xào... Nếu ăn quá nhiều có thể khiến mạch máu tắc nghẽn, nồng độ lipid trong máu tiếp tục tăng cao.

Khi nấu ăn cũng nên lựa chọn các loại dầu có hàm lượng axit béo không bão hòa đơn cao như dầu đậu phộng, dầu cải, dầu olive... Đồng thời cũng nên tiêu thụ nhiều loại cá chứa axit béo Omega-3 như cá thu đao, cá hồi... Cũng như hạn chế sử dụng các phương pháp chế biến thực phẩm như chiến rán...

2. Rượu bia

Rượu bia có thể gây tổn thương mạch máu cũng như chứa lượng calo cao. Đặc biệt, rượu cũng làm tăng lượng chất béo trung tính trong cơ thể, diều này sẽ khiến những người bị mỡ máu cao dễ tắc nghẽn mạch máu.

3.Thực phẩm nhiều muối

Những thực phẩm có hàm lượng muối tương đối cao như thực phẩm ngâm chua, thực phẩm siêu chế biến ... Trong những thực phẩm này có chứa lượng lớn ion natri, khi đi vào cơ thể sẽ khiến huyết áp tăng đồng thời đẩy nhanh quá trình tăng nồng độ trong máu và ảnh hưởng đến tuần hoàn máu.

Cùng với đó, ăn thực phẩm nhiều muối sẽ gây tổn thương niêm mạc dạ dày do áp suất thẩm thấu cao, lâu dần có thể dẫn đến viêm, loét dạ dày … Chính vì vậy, chỉ nên tiêu thụ ít hơn 5 gram muối mỗi ngày để bảo vệ mạch máu cũng như các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể.

4. Đồ ngọt

Nếu ăn đồ ngọt quá nhiều, lượng đường dư thừa có thể chuyển hoá thành chất béo, từ đó khiến lượng lipid trong máu tăng cao, gây tổn thương mạch máu.

Ngoài việc tránh xa 4 thực phẩm trên, người có hàm lượng mỡ máu cao cũng nên cố gắng duy trì cân nặng ở mức lý tưởng, ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ như rau củ để tăng cường đào thải lượng mỡ thừa ra khỏi cơ thể và ít tăng thêm calo, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao...

Nguồn: Newqq