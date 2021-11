Logistics hàng không - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế của Thọ Xuân

Thọ Xuân - Cơ hội bứt phá với cảng hàng không tỷ đô

Những năm gần đây, vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không (logistics hàng không) của Việt Nam có những bước phát triển nhanh chóng về quy mô lẫn chất lượng. Sự ra đời, phát triển của các hãng hàng không nội địa đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, cùng với đó là hệ thống sân bay tại nhiều địa phương được chú trọng đầu tư, nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện cho ngành logistics hàng không phát triển.

Tại hội thảo "Phát triển thị trường dịch vụ logistics cho doanh nghiệp" do Bộ Công thương tổ chức mới đây cho thấy, quy mô thị trường logistics toàn cầu năm 2021 dự kiến tăng 17,6% so với năm 2020, ước đạt 3.215 tỷ USD. Trong đó, dịch vụ logistics hàng không phát triển tương đối mạnh, song hành cùng với các ngành hàng khác như đường sắt, đường bộ… Tuy nhiên, so với phương thức vận chuyển truyền thống, hàng không chiếm lợi thế về tốc độ, thời gian khi vận chuyển hàng hóa đi toàn cầu trong thời gian ngắn nhất. Điều này cho thấy, vận tải hàng không có tiềm năng phát triển to lớn, nhất là trong bối cảnh thời đại công nghệ số, thương mại điện tử lên ngôi và số lượng giao dịch xuyên biên giới ngày càng gia tăng.

Huyện Thọ Xuân với vị trí chiến lược cùng lợi thế từ sân bay Thọ Xuân (thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) sẽ là đòn bẩy, thúc đẩy phát triển kinh tế cho toàn tỉnh Thanh Hóa. Trên diện tích 5.000m2, khai thác vận hàn từ tháng 2/2013, những năm qua, tốc độ phát triển vận tải cảng hàng không Thọ Xuân liên tục tăng cao cả về lượng hành khách và hàng hóa (khoảng 17,5%), vượt xa so với dự báo trước đây.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, giai đoạn 2021 – 2030, Cảng HKQT Thọ Xuân định hướng là cảng hàng không quốc tế, có chức năng dự bị cho cảng HKQT Nội Bài, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, có cấp sân bay 4E và sân bay quân sự cấp I, công suất 5 triệu hành khách và 27.000 tấn hàng hóa/năm. Cảng khai thác loại tàu bay code E hoặc tương đương với 16 vị trí đỗ tàu bay code C (có khả năng đỗ tàu bay code E). Có thể nói, những lợi thế kinh tế đến từ sân bay Thọ Xuân sẽ được tận dụng tối đa khi khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng và các khu công nghiệp lân cận đẩy mạnh phát triển.

Đồng thời, hạ tầng giao thông kết nối khu vực và các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh cũng được đầu tư, đẩy mạnh như: Tuyến đường kết nối quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh; đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Nghi Sơn, đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân, đường kết nối từ Thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng... hứa hẹn tạo "cú hích" thay đổi bộ mặt phát triển đô thị Thọ Xuân trong thời gian tới.

TNR Stars Lam Sơn - Đô thị trung tâm đón làn sóng đầu tư giai đoạn 2021-2030

Với ưu thế về vị trí cùng mong muốn tiên phong khai phá tiềm năng, thế mạnh của Thọ Xuân, TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển) đã tham gia quản lý, phát triển dự án khu đô thị TNR Stars Lam Sơn ngay tại trung tâm huyện và được ví như "trung tâm logistic tỷ đô".

TNR Stars Lam Sơn (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa)

Tọa lạc trên tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 47 và đường mòn Hồ Chí Minh, TNR Stars Lam Sơn nằm trong khu vực có tốc độ đô thị hoá cao, mật độ cư dân lớn và có khả năng kết nối giao thông thuận tiện, linh hoạt. Dự án liền kề khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, cách sân bay quốc tế Thọ Xuân 15 phút, cách khu du lịch Cửa Đạt 30 phút di chuyển…

Trên quy mô 10,5 ha, TNR Stars Lam Sơn được quy hoạch với 339 sản phẩm nhà phố liền kề, shophouse. Không chỉ sở hữu tiềm năng giao thương thuận lợi, TNR Stars Lam Sơn còn được đầu tư bài bản với 9 tổ hợp gồm 36 tiện ích cao cấp như sân bóng đá, vườn BBQ, đường dạo bộ ven sông… mang đến không gian sống an lành, thoáng đãng, hòa cùng thiên nhiên nhưng vẫn tiện nghi và hiện đại.

Được quy hoạch trở thành đô thị sầm uất, sôi động bậc nhất, TNR Stars Lam Sơn hứa hẹn góp phần thúc đẩy Thanh Hoá trở thành thành phố thông minh, năng động, hiện đại và phát triển bậc nhất khu vực.