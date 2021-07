Lợi đơn lợi kép khi đầu tư bất động sản Uông Bí

Cơ hội nào cho nhà đầu tư tại thị trường Quảng Ninh?

Sự sụt giảm nguồn cung tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM do chính sách siết chặt tín dụng và hạn chế cấp phép dự án mới; sự bão hòa đang xuất hiện tại hàng loạt các thị trường nghỉ dưỡng truyền thống... Thực tế này không chỉ đặt ra bài toán cho nhiều doanh nghiệp địa ốc mà còn là câu hỏi bỏ ngỏ dành cho các nhà đầu tư: Đi đâu để triển khai dự án mới và giải ngân nguồn vốn?

Việc kiếm tìm quỹ đất tại các địa phương vùng ven đô thị lớn, hay đi khai phá thị trường mới đang là lời giải được nhiều chủ đầu tư hướng tới. Đi cùng với sự chuyển dịch của dòng vốn đầu tư sơ cấp chính là sự gia tăng đột biến của dòng vốn thứ cấp tại những thị trường mới đầy tiềm năng phát triển này.

Đơn cử như tại Quảng Ninh, trong vai trò nhiều năm lọt Top đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đang là thị trường kinh doanh sôi động của nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện với đầy đủ các "đường" cùng vị trí trung tâm trong tam giác kinh tế Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho Quảng Ninh thu hút dòng vốn đầu tư. Thống kê của Sở KH&ĐT cho thấy trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp nhưng năm 2020 tỉnh này đã cấp mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 45 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 24.109 tỷ đồng, tăng 55,5% so với năm 2019. Trong đó có 28 dự án FDI, vốn đăng ký 526,2 triệu USD, tăng 84,5% so với năm 2019.

Uông Bí - Điểm hẹn mới trên bản đồ địa ốc

Trong lĩnh vực bất động sản, các thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh đang "thay da đổi thịt" hàng ngày với sự xuất hiện của hàng loạt những tên tuổi "đại gia" địa ốc như Vingroup, Sungroup, FLC, BIM, TNR... Chỉ tính riêng TP. Uông Bí với lợi thế giao thông nằm giữa quốc lộ 18 nối Quảng Ninh - Hà Nội và quốc lộ 10 nối Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định... đã tạo điều kiện cho kinh tế vùng tăng tốc.

TP. Uông Bí trở thành điểm hẹn của dòng vốn đầu tư địa ốc (Ảnh: Hùng Sơn)

Theo báo cáo của UBND TP. Uông Bí, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của địa phương giai đoạn 2015-2020 đạt 13,12% mỗi năm, cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh Quảng Ninh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 8.000 USD/người/năm, tăng 1,78 lần so với năm 2015. Đời sống kinh tế - xã hội tại khu vực ngày càng được cải thiện, tuy nhiên trong giai đoạn trước vẫn còn thiếu vắng những dự án đô thị hiện đại, quy mô lớn, được quy hoạch bài bản. Đó chính là lý do khiến sự xuất hiện của những đô thị được kiến tạo theo mô hình "all in one" trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư.

Đơn cử như tại dự án TNR Grand Palace River Park được chủ đầu tư TNR Holdings giới thiệu ra thị trường thời gian gần đây đã đạt tỷ lệ giao dịch thành công cao ngay từ lần mở bán đầu tiên. Lý giải cho hiện tượng này, đại diện các sàn giao dịch tham gia phát triển dự án cho biết, dự án khu đô thị mới nhất của TNR Holdings tại Uống Bí sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, không chỉ hướng đến khách hàng có nhu cầu thực mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Nằm trên tuyến quốc lộ 18 thuộc phường Trưng Vương, TNR Grand Palace River Park đáp ứng đầy đủ lợi thế vị trí "cận thị, cận giang, cận lộ". Chỉ trong bán kính 5km cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới các địa điểm quan trọng của khu vực về giáo dục, y tế, vui chơi giải trí như Vincom+ Uông Bí, trường cấp 1&2 Trưng Vương, bệnh viện Đa khoa Việt Nam Thụy Điển… 4 phân khu nhà ở với phong cách thiết kế thời thượng, tái hiện một hình ảnh nước Mỹ sang trọng, đẳng cấp với Khu Tây và Khu Đông ôm trọn "Vượng khí và Tài lộc" của Sông Uông thơ mộng.

Phối cảnh tổng thể dự án TNR Grand Palace River Park bên bờ sông Uông

Bên cạnh việc tạo dựng không gian sinh hoạt đẳng cấp cho những chủ nhân xứng tầm, sự tiện lợi cũng là mục tiêu được TNR Holdings hướng đến khi hiện thực hóa ý tưởng về một "thành phố" tiện nghi, hiện đại với chuỗi tiện ích nội khu đồng bộ cho tất cả cư dân. Được ví như một điểm đến đáng sống bậc nhất TP. Uông Bí, hệ thống tiện ích bên trong nội khu dự án này có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng ngày của mọi lứa tuổi cư dân. Những hạng mục như trường mầm non, trường tiểu học; trung tâm thương mại, phòng tập gym, yoga, spa, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng… sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân đô thị. Bởi vậy không có gì lạ khi TNR Grand Palace River Park được ví như một làn gió mới tiếp thêm sinh khí cho TP. Uông Bí trong quá trình đô thị hóa trong thời gian tới.