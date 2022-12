Lợi ích kép từ việc sở hữu Ixora Ho Tram by Fusion

Tiềm năng sinh lợi trong dài hạn

Thị trường du lịch thế giới đang hồi phục mạnh mẽ sau 2 năm đại dịch. 2023 cũng sẽ được kỳ vọng là một năm bùng nổ đối với mảng khách nội địa. Tốc độ gia tăng dân số siêu giàu tại Việt Nam với tỷ lệ khoảng 26% mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2026 theo Báo cáo Thịnh vượng của Knight Frank cũng tỷ lệ thuận với nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng hiện đại khu vực Đông Nam Á - The Grand Ho Tram Strip luôn là thỏi nam châm thu hút du khách trong và ngoài nước khi lựa chọn nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm.

Với tiềm năng to lớn đó, những điểm đến ven biển sở hữu cự ly gần các đô thị lớn như Hồ Tràm sẽ thu hút du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khi có sự hiện diện của khu phức hợp nghỉ dưỡng hiện đại Đông Nam Á – The Grand Ho Tram Strip. Uy tín của chủ đầu tư quốc tế Lodgis Hospitality Holdings cũng như thương hiệu đơn vị vận hành hàng đầu Fusion Hotel Group bên cạnh hệ tiện ích xứng tầm theo đúng tiêu chí "một điểm đến, triệu trải nghiệm" là minh chứng cho sự thành công không chỉ của khu phức hợp quy mô 164ha này, mà còn cả các dự án thành phần như Ixora Ho Tram by Fusion.

Không gian nghỉ dưỡng hiện đại quốc tế của Ixora Ho Tram by Fusion

Ngoài ra, với việc quỹ đất ven biển ngày càng thu hẹp, những bất động sản biển như Ixora Ho Tram by Fusion sẽ không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian. Đồng thời, dự án này còn thừa hưởng toàn bộ tiềm năng của thị trường 16 triệu dân của TP.HCM với mức thu nhập đầu người tăng trưởng ấn tượng trong những năm gần đây. Đó là chưa kể đến một lượng khách lớn từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ không ngừng gia tăng khi mà hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm được triển khai và đưa vào hoạt động. Đặc biệt, thời điểm bàn giao giai đoạn 2 của Ixora sẽ rơi vào cùng thời gian dự kiến đưa vào hoạt động sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn với công suất phục vụ 25 triệu lượt khách mỗi năm. Điều này mang đến cho Ixora Ho Tram by Fusion một lợi thế rất lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng và nhà đầu tư.



Sự kiện mở bán Ixora Ho Tram by Fusion vừa mới diễn ra chính là cơ hội để khách hàng và nhà đầu tư đón đầu cơ hội này. Bên cạnh triển vọng từ chính sách vĩ mô, Ixora Ho Tram by Fusion còn được tận hưởng lợi thế từ kinh nghiệm khai thác bán phòng hiệu quả cho các thị trường quốc tế, giúp các chủ nhân tương lai tại Ixora tối ưu hoá nguồn thu nhập thụ động, gián tiếp tạo giá trị cho tài sản đầu tư về dài hạn, trong khi vẫn được tận hưởng chính sách miễn phí nghỉ dưỡng hàng năm lên đến 1,5 tháng tại khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip.

Ixora Ho Tram by Fusion là sản phẩm đầu tư cho sức khỏe và nghỉ dưỡng của cả gia đình

Toạ lạc trên thủ phủ du lịch Hồ Tràm, Ixora Ho Tram by Fusion mang đến một không gian nghỉ dưỡng trong lành với một bên là bãi biển nguyên sơ, một bên là 11.000 ha dải rừng Phước Bửu - Bình Châu xanh ngút mắt, thuận lợi trong việc nghỉ ngơi.

Tận dụng lợi thế tự nhiên đó, các sản phẩm của dự án đều được thiết kế hướng đến không gian mở, hài hòa cùng thiên nhiên để giúp các chủ sở hữu luôn đón nhận được nguồn năng lượng tươi mới của biển trời xanh mát dù ở bất kỳ vị trí nào trong căn nhà của mình dù là condotel hay biệt thự. Tất cả căn condotel đều có ban công riêng với tầm nhìn hướng biển, được trang bị đầy đủ nội thất theo chuẩn châu Âu của thương hiệu vận hành Fusion Hotel Group. Riêng các căn 2 phòng ngủ được trang bị bồn jacuzzi thoáng đãng ngoài trời, mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe như làm thư giãn các nhóm cơ, giúp cơ thể được thả lỏng, và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong khi đó, các căn penthouse sở hữu hồ bơi trên không hiện đại, ôm trọn tầm nhìn bao quát ra đại dương mênh mông.

Hơn thế nữa, Ixora Ho Tram by Fusion còn giúp nâng cao sức khoẻ thể chất bằng quần thể tiện ích tại The Grand Ho Tram Strip. Chủ sở hữu sẽ được trải nghiệm các hoạt động rèn luyện thể chất như thể thao bãi biển, gym, bơi lội hay chơi golf tại một trong những sân golf hàng đầu thế giới - The Bluffs. Bên cạnh đó, hệ thống 15 nhà hàng với thực đơn Á - Âu đa dạng đã đưa vào hoạt động, mang đến nhiều lựa chọn thú vị sau một ngày hoạt động sôi nổi, trong khi khu vực spa sẽ giúp tái tạo năng lượng để khiến kỳ nghỉ trở nên đáng nhớ hơn.

Như vậy, sở hữu một không gian nghỉ dưỡng tại Ixora Ho Tram by Fusion cũng đồng nghĩa với việc tận hưởng giá trị từ lợi ích kép. Đó không chỉ là nơi mang đến nguồn thu nhập thụ động với giá trị đầu tư không ngừng tăng theo thời gian, mà còn giúp chủ nhân cũng như các thành viên trong gia đình thư giãn, tái tạo năng lượng và nâng cao sức khoẻ trong khuôn viên nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế hiện đại trong khu vực.