Lời kể vụ bé gái 9 tuổi bị bắt cóc, khống chế: Cả gia đình quỳ gối van xin, kẻ bắt cóc lạnh lùng đáp một câu khiến ai cũng chết lặng

Sáng 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công vụ bắt cóc, khống chế con tin tại phường Phượng Mao (thị xã Quế Võ).

Bé gái bị đối tượng lạ mặt uy hiếp là cháu Trần Thị Thảo T. (9 tuổi), cháu nội ông Trần Đức Đoan ở khu phố Mao Dộc (phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ).

Trưa cùng ngày, rất đông người tới nhà ông Đoan để thăm hỏi, động viên quan tâm cháu T. và gia đình.

Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, chị Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, con dâu ông Đoan) cho biết, như thường ngày, chị cùng bố chồng là ông Trần Đức Đoan và một nhân viên làm công việc nướng bánh mỳ xuyên đêm để giao cho các cửa hàng sáng sớm. Tuy nhiên, khoảng 2h00 sáng ngày 27/3, trong lúc đang làm việc, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy dream vào tiệm bánh. Bước xuống xe, người đàn ông trên tay cầm hai con dao cứ quanh quẩn trước cửa.

Lúc đầu, do bận rộn nên gia đình chị Oanh không quan tâm quá và tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, đối tượng cầm theo 2 con dao bầu bước vào bên trong và ngồi nép bên trong cửa với lý do trời lạnh, muốn xin ngồi nhờ. "Thấy người này cầm dao bước vào, gia đình tôi nói khéo để họ rời đi nhưng không được. Người này cứ nói "anh chỉ ngồi nhờ đến sáng xong anh đi. Anh không làm gì em cả, em cứ làm việc tiếp đi.

Bố tôi cũng ngỏ ý mang chiếc áo khoác cho người này để mời họ ra ngoài nhưng không được", chị Oanh nói.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Lối lên tầng 2 của căn nhà

Theo chị Oanh, thời điểm người đàn ông ngồi nhờ có những biểu hiện rất bất thường, tinh thần không ổn định. "Người này đi cứ lảo đảo, nói lăng linh tinh. Ngồi ở mép cửa, thi thoảng lại chạy ra ngoài nói lớn "có người, có người" khiến chúng tôi giật mình. Nhưng khi nhìn ra cửa, chúng tôi không thấy ai ở bên ngoài. Người này nói lăng linh tinh nhưng không đe dọa hay hành hung gì chúng tôi".

Lúc này, bà Đặng Thị Hường (vợ ông Đoan) đang ngủ trong nhà nghe thấy tiếng nói lớn liền ngồi dậy đi ra. Thấy người đàn ông lạ mặt cầm dao, bà cũng mời người này ra ngoài nhưng không được.

Nhận thấy sự bất thường từ người đàn ông, gia đình chị Oanh liền báo tin Công an phường Phượng Mao nhờ giúp đỡ. Trong lúc ngồi chờ lực lượng chức năng đến, đối tượng đã lẻn vào trong nhà rồi khóa chốt cửa kính, không cho ai vào.

Lúc đầu, đối tượng xin ngồi nhờ mép cửa, cạnh lo nướng bánh để đỡ lạnh

Thấy vậy, chị Oanh vội vã gọi điện cho chồng mình báo tin có đối tượng lạ mặt, tinh thần không ổn định cầm dao vào trong nhà. Nhận thức được sự nguy hiểm, chồng chị Oanh liền đưa hai đứa con nằm cạnh đi xuống hướng khác.

"Vừa mới đưa hai con xuống đến cửa, chưa kịp quay lại đưa cháu T. ra ngoài thì người này đã túm được cháu tôi. Sau đó, người này cầm dao kéo cháu T. lên trên tầng 2 rồi đưa ra ban công, chị Oanh giọng run run nói.

Lo lắng cháu T. gặp nguy hiểm, ông Đoan và chồng chị Oanh cầm theo gậy, trèo tường lẻn vào rồi trèo lên mái tôn nơi đối tượng đang giữ bé gái để trấn áp đối tượng. Nhưng khi lên đến nơi, thấy đối tượng cầm dao kề vào cổ cháu mình, sợ người này mạnh động nên cả hai quyết định đi xuống.

Đối tượng kéo cháu bé trèo qua ban công sang nhà bên

"Dùng biện pháp mạnh không được, tôi liền vơ lấy bốc tiền từ cửa hàng đi lên thương lượng. Tôi nói "anh ơi, cháu bé còn nhỏ không biết gì đâu, anh cầm tiền rồi tha cho cháu bé. Anh cứ rời đi và gia đình em sẽ không làm gì anh cả", nhưng người này nói "không cần tiền, vẫn bảo gia đình tôi đi xuống và sẽ không làm hại cháu bé. Sợ người này căng thẳng, tức giận rồi làm hại cháu bé nên chúng tôi đành phải nghe theo và đi xuống", chị Oanh nhớ lại.

Chêm lời chị Oanh, bà Hường cho biết, dù gia đình đã khuyên nhủ, dùng tiền, van xin người đàn ông nhưng đối tượng vẫn rất hung hãn, nhất định không cho cháu T. xuống.

Bà Đặng Thị Hường

Rất may lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh cùng chính quyền địa phương có mặt, triển khai các biện pháp giải cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng dẫn dắt đối tượng ra ngoài và giải cứu được cháu bé an toàn.

"Trong quá trình các đồng chí công an giải cứu, gia đình chúng tôi được yêu cầu đi ra ngoài. Lúc đó, ai nấy cũng đều lo lắng, chỉ sợ cháu T. không may gặp chuyện gì. Đến khi được công an giải cứu thành công, chúng tôi vỡ òa cảm xúc, lao vào ôm cháu.

Sức khỏe của cháu hiện đã ổn định nhưng tinh thần vẫn còn chưa hết hoảng loạn bởi sự việc lúc sáng", chị Oanh giọng run run.

Người mẹ lặn lội vượt hàng trăm cây số khi biết tin con gặp nạn

Chia sẻ về hoàn cảnh cháu T., chị Oanh cho biết, bố của T. là em trai ruột của chồng chị, sinh được hai người con, T. là đứa con đầu lòng. Trước đây, do một vài chuyện nên bố mẹ của cháu T. quyết định ly hôn. Cả hai sau đó đều đã lập gia đình riêng. Kể từ đó, cháu T. thường xuyên ở với ông bà nội.

Gia đình cháu T. vỡ òa trong cảm xúc sau khi lực lượng chức năng giải cứu thành công bé gái

"Thường cháu T. vẫn ngủ cùng ông bà nội. Thời điểm xảy ra sự việc, ông bà đều đang ở ngoài, cháu T. ngủ một mình. Đối tượng chạy vào trong nhà gặp cháu T. liền kéo cháu theo", chị Oanh nói.

Có mặt tại nhà ông Đoan, chị M. (mẹ của cháu T.) cho biết, khoảng 8h00 cùng ngày, khi lướt mạng xã hội chị thấy hình ảnh con gái mình bị một đối tượng cầm dao kề cổ, bắt lên mái nhà. Ngay khi vừa biết tin, chị khóc òa trong cảm xúc. Lo lắng, chị liền gọi điện về phía nhà chồng cũ rồi nhanh chóng bắt xe taxi đi từ Ninh Bình về Bắc Ninh.

Khoảng thời gian ngồi trên xe cứ dài đằng đẵng, người phụ nữ không kìm nén được cảm xúc liên tục khóc. Lúc này, chị chỉ hi vọng gặp được con gái sớm nhất có thể.

"Tôi đã không thể xem hết các clip trên mạng xã hội vì những hình ảnh ấy như những vết dao đâm vào tim, khiến tôi đau đớn vô cùng", chị M. chia sẻ.

Đến khi gặp được con gái, nhìn thấy con vẫn còn bình an, chị mới giảm được phần nào nỗi đau.