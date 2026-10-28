Lời khuyên cho người thường dùng Zalo trên cả điện thoại và máy tính

Zalo là một trong những ứng dụng được sử dụng phổ biến để liên lạc, gửi tài liệu và trao đổi thông tin hằng ngày. Nhiều người có thói quen đăng nhập tài khoản trên cả điện thoại lẫn máy tính để thuận tiện sử dụng. Tuy nhiên, để tránh thất lạc dữ liệu, lộ thông tin cá nhân hoặc gặp rủi ro bảo mật, người dùng nên lưu ý một số điều trong quá trình sử dụng.

Kiểm tra thiết bị đang đăng nhập tài khoản Zalo

Người dùng nên thường xuyên kiểm tra danh sách thiết bị đăng nhập tài khoản Zalo để phát hiện những phiên đăng nhập không còn cần thiết hoặc có dấu hiệu bất thường.

Đặc biệt, nếu từng đăng nhập trên điện thoại mượn của người khác, máy tính ở nơi làm việc hoặc thiết bị công cộng, người dùng nên kiểm tra lại và đăng xuất sau khi sử dụng. Việc này giúp hạn chế nguy cơ người khác tiếp tục truy cập tài khoản và xem các thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, không nên lưu thông tin đăng nhập trên thiết bị dùng chung. Nếu phát hiện thiết bị lạ, người dùng cần đăng xuất phiên đăng nhập đó và kiểm tra lại các hoạt động bất thường trên tài khoản.

Sao lưu dữ liệu trước khi đổi thiết bị

Khi đổi điện thoại, cài đặt lại ứng dụng hoặc chuyển sang thiết bị mới, người dùng không nên mặc định toàn bộ tin nhắn và tệp đã gửi, nhận trên Zalo sẽ được khôi phục đầy đủ.

Trước khi thực hiện, hãy mở phần Cài đặt trên Zalo điện thoại, tìm mục Sao lưu và khôi phục để kiểm tra dữ liệu có thể sao lưu và thực hiện theo hướng dẫn. Với hình ảnh, video hoặc tài liệu quan trọng, người dùng nên lưu thêm bản riêng ở nơi an toàn.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, cần phân biệt giữa việc đăng nhập cùng một tài khoản trên nhiều thiết bị và việc sao lưu dữ liệu. Hai thao tác này không đồng nghĩa, vì vậy người dùng nên kiểm tra khả năng đồng bộ của từng loại nội dung trước khi xóa ứng dụng hoặc chuyển thiết bị.

Kiểm tra thông báo để tránh lộ thông tin cá nhân

Khi sử dụng Zalo trên điện thoại, nội dung tin nhắn có thể xuất hiện trên màn hình khóa. Trong khi đó, trên máy tính, thông báo có thể hiển thị ngay cả khi người dùng đang trình chiếu hoặc tham gia cuộc họp.

Để hạn chế nguy cơ lộ thông tin, người dùng nên kiểm tra cài đặt thông báo trên cả Zalo và hệ điều hành. Có thể tắt phần xem trước nội dung tin nhắn trên màn hình khóa điện thoại hoặc tắt cửa sổ thông báo trên máy tính khi làm việc trong không gian chung.

Đồng thời, nên thiết lập mật khẩu, mã PIN hoặc phương thức khóa sinh trắc học phù hợp cho thiết bị. Đây là biện pháp giúp hạn chế người khác truy cập các cuộc trò chuyện khi điện thoại hoặc máy tính bị bỏ quên.

Cẩn trọng khi nhận và gửi tệp qua Zalo

Zalo được sử dụng phổ biến để trao đổi hình ảnh, tài liệu và các tệp phục vụ công việc. Tuy nhiên, người dùng cần kiểm tra kỹ tệp trước khi mở, bất kể đang sử dụng điện thoại hay máy tính.

Nếu nhận được tệp bất ngờ, đường link lạ hoặc tin nhắn yêu cầu cài đặt ứng dụng, đăng nhập tài khoản hay cung cấp thông tin cá nhân, hãy xác minh trực tiếp với người gửi trước khi thực hiện. Tài khoản của người quen cũng có thể bị chiếm quyền và lợi dụng để phát tán nội dung độc hại.

Khi gửi tệp, người dùng nên kiểm tra người nhận, tên tài liệu và nội dung bên trong để tránh gửi nhầm thông tin. Với những dữ liệu nhạy cảm, cần cân nhắc kỹ phạm vi chia sẻ và không lưu tệp trên các thiết bị mà mình không kiểm soát được.

Sử dụng Zalo trên cả điện thoại và máy tính mang lại nhiều tiện lợi, nhưng người dùng vẫn cần chủ động quản lý thiết bị đăng nhập, bảo vệ dữ liệu và kiểm soát thông tin được chia sẻ. Duy trì những thói quen này giúp việc sử dụng ứng dụng an toàn và hạn chế những sai sót không đáng có.