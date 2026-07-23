Lời khuyên cho những ai thường xuyên gặp tình trạng Wifi chậm, chập chờn

Wifi chậm là tình trạng nhiều người có thể gặp trong quá trình sử dụng Internet tại nhà. Biểu hiện thường thấy là video liên tục bị dừng để tải, cuộc gọi trực tuyến gián đoạn, trang web mở lâu hoặc việc tải tài liệu mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Tình trạng này có thể xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng có thể lặp lại thường xuyên, gây ảnh hưởng đến công việc, học tập và nhu cầu giải trí.

Tuy nhiên, nguyên nhân không phải lúc nào cũng đến từ đường truyền của nhà mạng. Vị trí đặt bộ phát chưa phù hợp, quá nhiều thiết bị cùng kết nối, tín hiệu bị cản bởi tường hoặc một ứng dụng đang âm thầm sử dụng nhiều băng thông đều có thể khiến Wifi chậm đi.

Trước khi liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc nâng cấp gói cước, người dùng có thể thực hiện một số bước kiểm tra đơn giản để xác định nguyên nhân và cải thiện kết nối.

Kiểm tra Wifi trên nhiều thiết bị

Trước tiên, người dùng nên thử truy cập Internet bằng một điện thoại, máy tính hoặc máy tính bảng khác. Nếu chỉ một thiết bị có tốc độ chậm, vấn đề có thể nằm ở chính thiết bị đó, chẳng hạn có quá nhiều ứng dụng chạy ngầm, phần mềm chưa được cập nhật hoặc khả năng bắt sóng Wifi kém.

Ngược lại, nếu tất cả thiết bị trong nhà đều truy cập chậm, nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến bộ phát Wifi hoặc đường truyền internet.

Người dùng cũng có thể thử đứng gần bộ phát để kiểm tra. Nếu mạng nhanh hơn đáng kể khi đến gần, tình trạng chậm có thể xuất phát từ tín hiệu yếu thay vì tốc độ đường truyền.

Khởi động lại modem và bộ phát Wifi

Một trong những cách đơn giản nhất là khởi động lại thiết bị mạng. Người dùng có thể tắt nguồn modem và bộ phát Wifi, chờ khoảng một phút rồi bật lại.

Thao tác này giúp thiết bị thiết lập lại kết nối, giải phóng một số lỗi tạm thời và có thể cải thiện tốc độ mạng. Sau khi bật lại, nên chờ các đèn tín hiệu ổn định hoàn toàn trước khi kết nối và kiểm tra.

Tuy nhiên, người dùng không nên liên tục tắt, bật thiết bị trong thời gian ngắn vì có thể khiến kết nối mất thêm thời gian để khôi phục.

Đặt bộ phát ở vị trí phù hợp

Vị trí đặt bộ phát ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi và chất lượng sóng Wifi. Thiết bị không nên được đặt trong tủ kín, dưới gầm bàn, sát góc tường hoặc phía sau tivi.

Tường dày, cửa kim loại, đồ nội thất lớn và một số thiết bị điện tử có thể làm tín hiệu suy yếu. Vị trí phù hợp thường là khu vực tương đối trung tâm, thông thoáng và cao hơn mặt sàn.

Nếu Wifi chỉ chậm tại phòng ngủ, tầng trên hoặc khu vực cách xa bộ phát, người dùng có thể thử thay đổi vị trí thiết bị trước khi nâng cấp gói cước. Với những căn nhà rộng hoặc nhiều tầng, một bộ phát duy nhất có thể không đủ để phủ sóng ổn định.

Kiểm tra ứng dụng đang sử dụng nhiều dữ liệu

Trong một số trường hợp, Wifi không thực sự chậm mà băng thông đang bị một ứng dụng chiếm dụng. Các dịch vụ sao lưu ảnh, tải dữ liệu lên đám mây, cập nhật phần mềm hoặc tải tệp lớn có thể hoạt động ngầm mà người dùng không chú ý.

Khi mạng đột nhiên chậm, người dùng nên kiểm tra các ứng dụng đang chạy trên điện thoại và máy tính, tạm dừng những tác vụ không cần thiết rồi thử lại.

Nếu đã thực hiện các bước trên nhưng Wifi vẫn chậm trên mọi thiết bị, kể cả khi đứng gần bộ phát, người dùng nên liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để kiểm tra đường truyền, modem hoặc gói cước đang sử dụng.