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Lời khuyên cho những gia đình có thói quen tắt điều hòa bằng remote

| | Sống

Lời khuyên cho những gia đình có thói quen tắt điều hòa bằng remote

Nhiều gia đình có thói quen tắt điều hòa bằng remote rồi để nguyên nguồn điện, nhưng cách này có thể khiến thiết bị tiếp tục tiêu thụ điện năng và tiềm ẩn một số rủi ro khi nguồn điện gặp sự cố.

Tắt điều hòa bằng remote là thao tác quen thuộc và tiện lợi với hầu hết các gia đình. Tuy nhiên, cách tắt này có thực sự là lựa chọn tối ưu trong mọi trường hợp, hay vẫn tồn tại những điểm cần lưu ý?

Ưu, nhược điểm khi tắt điều hòa bằng remote

1. Ưu điểm

Ưu điểm dễ thấy nhất của cách tắt điều hòa này là nhanh chóng và tiện lợi. Người dùng có thể tắt điều hòa ngay tại vị trí đang ngồi hoặc nằm mà không cần tiếp cận trực tiếp với thiết bị.

Đây cũng là cách phù hợp nếu người dùng chỉ rời khỏi phòng trong thời gian ngắn và dự định bật điều hòa trở lại. Việc duy trì nguồn điện giúp máy có thể tiếp nhận tín hiệu từ remote, đồng thời duy trì các chức năng chờ hoặc hẹn giờ nếu model được trang bị.

2. Nhược điểm

Hạn chế của cách tắt này là điều hòa có thể chưa được ngắt hoàn toàn khỏi nguồn điện. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, các thiết bị điện tử vẫn có thể tiêu thụ một lượng điện nhất định khi được kết nối với nguồn, ngay cả khi đang ở trạng thái tưởng như đã tắt. Lượng điện này được gọi là điện năng chờ (standby power).

Vì vậy, nếu chỉ nhấn nút OFF trên remote rồi để nguyên nguồn điện trong thời gian dài, điều hòa có thể tiếp tục tiêu thụ một lượng điện nhỏ. Mức tiêu thụ không lớn nhưng nếu kéo dài thì vẫn có thể dẫn đến lãng phí năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc điều hòa vẫn kết nối với nguồn điện cũng khiến các mạch điện và linh kiện điều khiển bên trong duy trì trạng thái chờ. Trong trường hợp nguồn điện gặp sự cố, chẳng hạn điện áp không ổn định hoặc xảy ra giông sét, thiết bị có thể đối mặt với nguy cơ hư hỏng.

3. Cách tắt điều hòa đúng

Theo các chuyên gia, với nhu cầu sử dụng hằng ngày, người dùng có thể tắt điều hòa bằng remote như bình thường. Không cần thiết phải bật, tắt cầu dao liên tục sau mỗi lần sử dụng nếu hướng dẫn của nhà sản xuất không yêu cầu. Tuy nhiên, khi không có nhu cầu sử dụng điều hòa trong thời gian dài, người dùng có thể cân nhắc ngắt nguồn điện hoàn toàn theo theo các bước sau:

Bước 1: Dùng remote để tắt điều hòa và chờ thiết bị dừng hoàn toàn.

Bước 2: Sau đó, bạn mới sập cầu giao nguồn để ngừng hoàn toàn hoạt động của máy, tiết kiệm điện, bảo vệ thiết bị, tăng độ bền và đảm bảo an toàn cho người dùng.

Thói quen này vừa hạn chế điện năng chờ, vừa bảo vệ thiết bị trước những sự cố về nguồn điện.

Những lưu ý khác khi sử dụng điều hòa

Bên cạnh cách tắt thiết bị, thói quen sử dụng hằng ngày cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, mức tiêu thụ điện và độ bền của điều hòa. Gia đình bạn nên lưu ý những điều sau để sử dụng an toàn và tiết kiệm hơn:

1. Không nên để nhiệt độ quá thấp

Việc cài đặt nhiệt độ thấp hơn nhiều so với nhiệt độ bên ngoài khiến máy phải hoạt động lâu hơn để đạt mức nhiệt mong muốn. Người dùng nên lựa chọn mức nhiệt phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu thực tế thay vì liên tục đặt nhiệt độ ở mức thấp nhất.

2. Vệ sinh điều hòa định kỳ

Bộ lọc bẩn có thể cản trở luồng không khí và khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn. Người dùng nên vệ sinh bộ lọc theo tần suất được nhà sản xuất khuyến cáo và kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị khi cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

3. Không che chắn hoặc đặt vật cản trước dàn nóng

Dàn nóng cần có đủ không gian để trao đổi nhiệt. Việc đặt thiết bị ở vị trí quá bí hoặc để đồ vật che chắn khu vực thoát khí có thể ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt của máy.

4. Chú ý các dấu hiệu bất thường

Nếu điều hòa xuất hiện mùi khét, tiếng động lạ, rò rỉ nước bất thường, dây điện hoặc phích cắm nóng bất thường, cầu dao thường xuyên bị ngắt hoặc máy hoạt động chập chờn, người dùng nên ngừng sử dụng và liên hệ kỹ thuật viên để kiểm tra.

(Tổng hợp)

Ánh Lê

Sức khỏe 24h

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