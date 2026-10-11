Lời khuyên cho những gia đình đang đặt bếp từ gần bồn rửa

Trong những căn bếp hiện đại, đặc biệt tại các căn hộ chung cư hoặc nhà phố có diện tích hạn chế, bếp từ và bồn rửa thường được bố trí trên cùng một mặt bàn. Thậm chí, không ít gia đình đặt hai khu vực này sát nhau nhằm tiết kiệm diện tích, đồng thời thuận tiện cho việc rửa thực phẩm, sơ chế và nấu nướng hằng ngày.

Cách sắp xếp này mang lại nhiều tiện ích, song cũng có một chi tiết dễ bị bỏ qua: Khoảng cách giữa bếp từ và bồn rửa bao nhiêu là phù hợp? Khi thiết kế căn bếp, nhiều người thường quan tâm đến vị trí tủ lạnh, máy hút mùi hay không gian lưu trữ mà chưa chú ý đầy đủ tới ảnh hưởng của nước và độ ẩm đối với các thiết bị sử dụng điện.

Đáng chú ý, một nhà sản xuất thiết bị gia dụng nổi tiếng của Đức đã đưa ra khuyến nghị cụ thể về vấn đề này. Đây cũng là thông tin đáng tham khảo đối với những gia đình đang có ý định lắp đặt hoặc cải tạo gian bếp.

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Nhà sản xuất Đức khuyên cách tối thiểu 60 cm, vì sao?

Theo thông tin từ Bosch Việt Nam, trong phần hướng dẫn bố trí thiết bị nhà bếp, hãng đề cập đến câu hỏi liệu có thể đặt bếp nấu ngay bên cạnh bồn rửa hay không. Bosch khuyến nghị vì lý do an toàn, tốt nhất nên duy trì khoảng cách tối thiểu 60 cm giữa hai khu vực này.

Sở dĩ cần quan tâm đến vị trí này bởi bồn rửa là khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước. Trong quá trình rửa bát, rau củ hoặc sơ chế thực phẩm, nước có thể bắn ra xung quanh, đặc biệt khi vòi rửa có áp lực mạnh. Nếu bếp từ nằm quá gần, khả năng nước bắn sang khu vực nấu nướng cũng tăng lên.

Cũng theo 1 hướng dẫn từ Bosch Việt Nam, bếp từ nên được đặt cách xa nguồn nước và những khu vực ẩm ướt nhằm bảo đảm an toàn điện. Nhà sản xuất cũng lưu ý nước tràn trên mặt bếp có thể thấm qua các khe hở, gây nguy hiểm cho hệ thống điện bên trong thiết bị.

Điều này không đồng nghĩa với việc chỉ cần vài giọt nước bắn lên mặt kính là bếp từ sẽ lập tức xảy ra sự cố. Tuy nhiên, nếu nước xâm nhập vào những bộ phận không được bảo vệ phù hợp, thiết bị có thể bị hư hỏng, phát sinh nguy cơ rò điện hoặc chập điện.

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Không chỉ các nhà sản xuất, ngành điện cũng từng đưa ra cảnh báo về cách bố trí thiết bị trong gian bếp. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), người dân không nên thiết kế ổ điện ở nơi gần nguồn nước, dễ bị nước bắn. Các thiết bị điện cũng cần được bố trí tại vị trí phù hợp, tránh khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Như vậy, khoảng cách giữa bếp từ và bồn rửa không đơn thuần là câu chuyện thẩm mỹ hay thuận tiện trong sinh hoạt, mà còn liên quan trực tiếp đến điều kiện sử dụng thiết bị điện lâu dài.

Bếp từ đã đặt sát bồn rửa, các gia đình nên làm gì?

Với những gia đình đã hoàn thiện căn bếp và đang sử dụng bếp từ gần bồn rửa, việc đầu tiên nên làm là kiểm tra lại vị trí lắp đặt. Người dùng có thể quan sát xem nước từ vòi rửa có thường xuyên bắn sang mặt bếp hay không, đồng thời đối chiếu với hướng dẫn lắp đặt của thiết bị đang sử dụng.

Nếu đang trong quá trình thiết kế hoặc cải tạo, gia đình nên ưu tiên bố trí khoảng mặt bàn ngăn cách hợp lý giữa hai khu vực, tham khảo khuyến nghị 60 cm của Bosch. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp có khoảng cách dưới mức này đều đồng nghĩa với việc phải tháo dỡ, di chuyển bếp ngay lập tức. Việc đánh giá cần dựa trên đặc điểm thiết bị, hướng dẫn của nhà sản xuất và điều kiện sử dụng thực tế.

Bên cạnh vị trí đặt bếp, một yếu tố đặc biệt quan trọng khác là hệ thống cấp điện. Theo EVN, bếp từ là thiết bị có công suất lớn, phổ biến trong khoảng 1.000–4.000 W. Vì vậy, dây cấp nguồn, ổ cắm và hệ thống bảo vệ điện cần phù hợp với công suất thiết bị nhằm hạn chế nguy cơ quá tải.

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Đối với những căn bếp có bồn rửa và bếp từ đặt gần nhau, các gia đình càng cần kiểm tra khu vực bên dưới mặt bàn. Đây thường là nơi bố trí đường ống cấp thoát nước, đồng thời có thể chứa dây điện hoặc các điểm đấu nối phục vụ thiết bị. Nếu đường ống bị rò rỉ, nước có thể ảnh hưởng đến những bộ phận điện nằm trong khoang tủ.