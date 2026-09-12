Lời khuyên cho những gia đình vẫn để quạt cắm điện 24/24

Với quạt cây, quạt bàn và các loại quạt sử dụng dây cắm điện thông thường, cách dùng này rất phổ biến. Quạt được đặt cố định ở phòng khách hay phòng ngủ, phích cắm gần như chẳng bao giờ rời khỏi ổ điện. Khi cần, mọi người bấm nút ngay trên thân quạt; với loại có điều khiển từ xa thì thậm chí chẳng cần lại gần thiết bị. Thực tế, một chiếc quạt còn tốt, đã được tắt đúng cách nhưng vẫn cắm điện không có nghĩa là sẽ lập tức xảy ra sự cố. Vì vậy, gia đình cũng không cần cực đoan đến mức cứ tắt quạt vài phút lại rút phích. Tuy nhiên, nếu quạt không được sử dụng trong thời gian dài, việc để thiết bị kết nối với nguồn điện 24/24 là không cần thiết và đây là thói quen nên thay đổi.

1. Không dùng trong thời gian dài thì nên rút phích cắm

Đây là lời khuyên quan trọng nhất với những gia đình đang để quạt cắm điện quanh năm. Nếu quạt vẫn được sử dụng nhiều lần trong ngày, mọi người có thể tắt bằng nút bấm hoặc điều khiển như bình thường. Nhưng khi biết chắc nhiều giờ hoặc nhiều ngày tới không cần dùng, nên rút phích cắm khỏi ổ điện. Chẳng hạn, quạt trong phòng ngủ chỉ được sử dụng vào những ngày nóng thì khi thời tiết chuyển mát và không còn nhu cầu, không có lý do gì để tiếp tục cắm điện. Tương tự, trước khi cả gia đình đi chơi xa vài ngày, những chiếc quạt không cần hoạt động nên được rút khỏi nguồn. Làm như vậy giúp thiết bị thực sự được tách khỏi điện lưới trong khoảng thời gian không sử dụng, thay vì duy trì kết nối chỉ vì thói quen.

2. Tắt quạt bằng điều khiển không đồng nghĩa với ngắt điện

Điểm này đặc biệt đáng chú ý với các mẫu quạt điện tử có điều khiển từ xa. Khi bấm nút OFF, cánh quạt ngừng quay nhưng thiết bị vẫn đang nối với nguồn điện nếu phích cắm chưa được rút. Một số mẫu còn duy trì mạch điện ở trạng thái chờ để nhận tín hiệu từ điều khiển. Điện năng tiêu thụ ở trạng thái chờ của từng mẫu quạt có thể rất nhỏ, vì vậy không nên nói rằng để quạt cắm điện sẽ làm tiền điện tăng mạnh. Lý do hợp lý hơn để rút phích khi không sử dụng lâu là loại bỏ một kết nối điện không cần thiết. Với quạt cơ sử dụng nút bấm trực tiếp, khi đã tắt đúng cách thì thiết bị cũng ngừng hoạt động. Tuy vậy, phích vẫn nối với điện lưới, nên nếu không còn dùng trong thời gian dài thì vẫn nên rút ra.

3. Quạt càng cũ càng cần chú ý dây điện và phích cắm

Quạt thường được sử dụng trong nhiều năm, thậm chí hết mùa nóng lại cất đi rồi năm sau tiếp tục mang ra dùng. Trong khoảng thời gian đó, không chỉ động cơ mà dây nguồn, phích cắm, công tắc và các điểm tiếp xúc điện cũng có thể xuống cấp. Nếu một chiếc quạt đã cắm cố định quá lâu, gia đình nên kiểm tra lại dây điện xem có bị nứt, sờn, gập mạnh hay bị đồ đạc đè lên hay không. Phích cắm cũng cần nằm chắc trong ổ, không lỏng lẻo hoặc có dấu hiệu cháy xém. Đặc biệt, nếu trong lúc sử dụng thấy mùi khét, tiếng rè hoặc lép bép bất thường, dây nguồn hư hỏng, phích cắm hay ổ điện nóng bất thường, hãy ngừng sử dụng và rút điện để kiểm tra. Không nên tiếp tục bật quạt chỉ vì thiết bị vẫn còn quay.

4. Đừng để việc cắm cố định khiến gia đình quên luôn ổ điện phía sau

Có những chiếc quạt đặt ở một vị trí suốt nhiều tháng nên cả phích cắm lẫn ổ điện phía sau gần như không bao giờ được để ý. Đây cũng là lúc gia đình nên kiểm tra lại vị trí kết nối điện. Ổ cắm cần chắc chắn, không cháy xém hay lỏng lẻo. Dây quạt không nên bị kẹp dưới chân bàn, chân tủ, kéo căng hoặc nằm chắn ngang lối đi. Nếu phải sử dụng ổ cắm kéo dài, cũng không nên cắm quá nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ chỉ vì còn chỗ trống. Một lưu ý khác là trước khi vệ sinh quạt, tháo lồng hoặc xử lý khu vực cánh quạt, hãy rút phích cắm khỏi ổ điện. Chỉ bấm nút OFF chưa phải cách ly hoàn toàn thiết bị khỏi nguồn.

5. Không cần cứ tắt là rút, nhưng cũng đừng cắm 24/24 quanh năm

Với một chiếc quạt còn tốt và đang được sử dụng thường xuyên trong ngày, gia đình không nhất thiết phải rút rồi cắm phích sau mỗi lần bật, tắt. Việc này vừa bất tiện vừa không phải trọng tâm của lời khuyên. Điều nên tránh là quạt đã không còn nhu cầu sử dụng nhưng vẫn cắm điện liên tục nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí quanh năm. Hết mùa nóng, đi xa dài ngày hay chuyển sang một thời gian không cần dùng quạt, hãy rút phích khỏi ổ.

Như vậy, với những gia đình đang để quạt cắm điện 24/24, không cần quá lo lắng và lập tức rút tất cả quạt trong nhà. Chỉ cần thay đổi một thói quen đơn giản: đang dùng thường xuyên có thể để cắm, nhưng khi không còn sử dụng trong thời gian dài thì nên rút điện, đồng thời kiểm tra dây, phích và ổ cắm định kỳ để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.