Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên cho tất cả các gia đình đang trồng cây ớt

| | Sống

Những gia đình đã hoặc đang có ý định trồng ớt tại nhà có thể tham khảo những thông tin sau.

Ớt là một trong những loại cây thường được các gia đình lựa chọn trồng tại nhà. Cây không đòi hỏi diện tích quá lớn, có thể sống trong chậu, thùng xốp và nếu chăm sóc phù hợp còn có thể cho quả trong thời gian khá dài.

Việc tự tay gieo hạt, chăm cây rồi hái những quả ớt ngay trước bữa ăn cũng khiến nhiều người có cảm giác yên tâm hơn. Tuy nhiên, "tự trồng" không đồng nghĩa thực phẩm mặc nhiên an toàn. Đất, nguồn nước, phân bón, cách xử lý sâu bệnh và thao tác khi thu hoạch đều có thể tác động đến những quả ớt cuối cùng được đưa lên bàn ăn. 

Ảnh minh họa

Đừng chỉ nhìn cây ớt, hãy chú ý cả đất và phân bón

Một trong những khâu đầu tiên cần quan tâm là đất trồng, đặc biệt đối với các gia đình tận dụng đất lấy từ những khu vực xung quanh nhà để đổ vào chậu hoặc thùng xốp.

Theo Penn State Extension (Đại học Bang Pennsylvania, Mỹ), đất tại một số khu vực đô thị có thể chịu ảnh hưởng từ lịch sử sử dụng đất trước đó và tiềm ẩn các chất ô nhiễm như chì, asen, thuốc bảo vệ thực vật hoặc những tác nhân khác. Cơ quan này khuyến cáo không nên trồng thực phẩm tại những khu đất có nguy cơ, chẳng hạn gần một số công trình cũ, khu vực từng có hoạt động công nghiệp hoặc những nơi không rõ nguồn đất. Nếu nghi ngờ, người trồng có thể kiểm tra đất hoặc sử dụng luống, chậu chứa đất sạch.

Điều đó đồng nghĩa việc một cây ớt vẫn xanh tốt chưa thể dùng để khẳng định nguồn đất hoàn toàn phù hợp để sản xuất thực phẩm.

Phân bón cũng là vấn đề cần chú ý. Với tâm lý muốn trồng cây theo cách "tự nhiên", một số gia đình có thể tận dụng phân gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, không nên dùng phân chuồng tươi trực tiếp cho cây trồng lấy thực phẩm. 

Ảnh minh họa

Quy trình sử dụng phân bón cho sản xuất rau an toàn được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đăng tải sử dụng phân chuồng đã ủ hoai mục, thay vì phân chuồng tươi. Penn State Extension cũng cảnh báo phân động vật chưa được ủ đúng cách có thể mang các vi khuẩn như E. coli và Salmonella.

University of Minnesota Extension cũng đưa ra lưu ý tương tự với cây ớt: nên sử dụng phân chuồng đã hoai hoặc compost, không dùng phân tươi do nguy cơ chứa vi khuẩn có hại. Đồng thời, bón quá nhiều đạm có thể khiến cây phát triển um tùm phần lá nhưng chậm cho quả.

Cây bị sâu bệnh, không nên tùy tiện phun thuốc rồi hái quả ăn

Cây ớt có thể gặp nhiều loại sâu bệnh trong quá trình sinh trưởng. Trong đó, bệnh thán thư hay còn gọi là bệnh đen trái là một vấn đề đáng chú ý, đặc biệt khi cây đang cho quả.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, biểu hiện ban đầu có thể là những vết ướt trên quả, sau đó xuất hiện đốm tròn hoặc bầu dục, phần bệnh bị lõm và đổi màu. Bệnh có khả năng làm thối quả và lây lan nhanh.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo áp dụng đồng thời nhiều giải pháp như tỉa cành giúp cây thông thoáng, trồng với mật độ phù hợp, không bón thừa phân đạm và thu hái những quả đã mắc bệnh để tiêu hủy. Khi cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phải chọn đúng thuốc, chỉ phun khi thực sự cần thiết và tuân thủ nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn.

Đây là điểm đặc biệt đáng lưu ý với cây ớt trồng tại gia đình. Số lượng chỉ một vài chậu không có nghĩa người trồng có thể tùy ý mua thuốc về phun, tăng liều hay hái quả ngay sau khi xử lý.

Lời khuyên cho tất cả các gia đình đang trồng cây ớt - Ảnh 3.

 

Ảnh minh họa

Bởi vậy, nếu phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, người trồng cần đọc kỹ nhãn, sử dụng đúng đối tượng, đúng liều lượng và đặc biệt tuân thủ thời gian cách ly được hướng dẫn. Không nên tự đặt ra một mốc chung như "đợi vài ngày là ăn được", bởi thời gian này có thể khác nhau tùy sản phẩm và cách sử dụng.

Ớt vừa hái trên cây xuống vẫn nên rửa trước khi ăn

Một thói quen khác khá dễ gặp là hái quả ớt trong vườn rồi sử dụng ngay vì cho rằng cây nhà trồng, không mua ngoài chợ nên không cần rửa.

Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo tất cả rau quả tươi nên được rửa kỹ dưới vòi nước sạch trước khi chế biến hoặc ăn, kể cả rau quả được trồng tại nhà. Rau quả có thể tiếp xúc với vi khuẩn từ đất, nước trong quá trình sinh trưởng hoặc bị nhiễm bẩn trong quá trình thu hoạch, bảo quản và chế biến.

FDA đồng thời khuyến cáo không dùng xà phòng, chất tẩy rửa hoặc các sản phẩm rửa rau quả thương mại để thay cho nước sạch. Những phần bị dập, hỏng nên được loại bỏ; sản phẩm có dấu hiệu thối nên bỏ đi.

Ảnh minh họa

Với những giống ớt cay, người hái và chế biến cũng cần chú ý bảo vệ bản thân. University of Minnesota Extension khuyến cáo nên đeo găng khi thu hoạch ớt cay, rửa tay sau khi tiếp xúc và trước khi chạm vào mắt. Nguyên nhân là capsaicin - hợp chất tạo cảm giác cay - có thể gây kích ứng da và mắt.

Gia đình có trẻ nhỏ càng nên đặt những chậu ớt cay ở vị trí phù hợp, tránh để trẻ tự hái quả rồi vô tình đưa tay lên mắt hoặc mặt.

Lời khuyên cho những gia đình đang dùng bát đĩa sứ nhiều màu, nhiều họa tiết


Thu Phương

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ĐH công lập đào tạo 100% bằng tiếng Anh, học phí tới 90 triệu đồng/năm: được đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, rộng 50,5ha

1 trường ĐH công lập đào tạo 100% bằng tiếng Anh, học phí tới 90 triệu đồng/năm: được đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, rộng 50,5ha Nổi bật

Sáng mai, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo giải trình về kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng mai, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo giải trình về kỳ thi tốt nghiệp THPT Nổi bật

5 mẹo giúp bạn dễ dàng nhận biết cải thảo nhiễm formaldehyde

5 mẹo giúp bạn dễ dàng nhận biết cải thảo nhiễm formaldehyde

08:00 , 20/09/2026
Một gia đình ở Hà Nội vừa dựng rạp cưới đã phải chạy lũ, chú rể 34 tuổi nói một câu khiến ai cũng nhớ

Một gia đình ở Hà Nội vừa dựng rạp cưới đã phải chạy lũ, chú rể 34 tuổi nói một câu khiến ai cũng nhớ

07:50 , 20/09/2026
Khi trẻ hỏi "tại sao", tốt nhất đừng vội vàng trả lời!

Khi trẻ hỏi "tại sao", tốt nhất đừng vội vàng trả lời!

07:39 , 20/09/2026
Điều gì xảy ra nếu bạn vo gạo quá nhiều lần trước khi nấu?

Điều gì xảy ra nếu bạn vo gạo quá nhiều lần trước khi nấu?

07:21 , 20/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên