Lời khuyên đến các gia đình đang trồng cây trầu bà

Trầu bà là một trong những loại cây cảnh được nhiều gia đình yêu thích nhờ ý nghĩa phong thuỷ tốt đẹp, dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều không gian sống. Loại cây này còn có tên gọi khác như vạn niên thanh leo, hoàng kim, thạch cam tử hay hoàng tam điệp. Với thân leo mềm dẻo có thể phát triển dài, lá xanh bóng điểm các vệt vàng đặc trưng, trầu bà thường được đặt ở phòng khách, bàn làm việc, hành lang hoặc ban công để tạo cảm giác tươi mát cho ngôi nhà.

Trong phong thủy, loại cây này tượng trưng cho sự phát triển, thịnh vượng và nguồn năng lượng tích cực nhờ sức sống mạnh mẽ, dễ thích nghi với môi trường sống. Bên cạnh đó, trầu bà có khả năng hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí, góp phần giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, để cây luôn xanh khỏe và phát triển tốt, người trồng vẫn cần chú ý một số nguyên tắc chăm sóc quan trọng.

Đừng đặt cây dưới nắng gắt quá lâu

Trầu bà là loại cây ưa bóng hoặc ánh sáng gián tiếp nhẹ. Nếu đặt dưới nắng gắt trong thời gian dài, lá cây rất dễ bị cháy viền, vàng úa hoặc mất màu xanh bóng tự nhiên.

Vị trí phù hợp thường là gần cửa sổ có rèm mỏng, hành lang sáng hoặc góc phòng có ánh sáng tự nhiên. Nếu trồng ngoài ban công, nên có mái che hoặc tránh nắng gay gắt vào buổi trưa. Một môi trường đủ sáng nhưng không quá nóng sẽ giúp cây phát triển ổn định và giữ màu lá đẹp hơn.

Tưới nước vừa phải, tránh để cây úng rễ

Dù là loại cây ưa ẩm, trầu bà vẫn có thể bị úng nếu tưới quá nhiều nước hoặc đất thoát nước kém. Nhiều gia đình có thói quen thấy cây trong nhà là tưới mỗi ngày, nhưng điều này đôi khi khiến rễ cây bị bí và dễ hỏng.

Tốt nhất là gia chủ nên kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới. Dùng ngón tay hoặc một que nhỏ để kiểm tra độ ẩm sâu khoảng 2 - 3cm dưới bề mặt đất. Khi thấy lớp đất mặt bắt đầu khô, lúc đó mới bổ sung nước cho cây. Với cây trồng trong nước, cũng cần thay nước định kỳ để tránh mùi hôi và hạn chế vi khuẩn phát triển.

Lưu ý, tuyệt đối tránh tưới nước cho cây vào trưa nắng gắt hoặc vừa tưới nước xong thì mang cây phơi nắng, sẽ khiến cây dễ úng chết. Đồng thời, không nên sử dụng nước quá lạnh hoặc nước quá nóng để tưới cho cây.

Lau lá thường xuyên để cây luôn xanh đẹp

Lá trầu bà khá lớn và dễ bám bụi, đặc biệt nếu đặt trong phòng khách hoặc gần cửa ra vào. Khi bụi tích tụ quá nhiều, khả năng trao đổi khí của lá có thể bị ảnh hưởng, khiến cây trông kém tươi hơn.

Gia đình nên dùng khăn mềm lau nhẹ bề mặt lá định kỳ để cây luôn sạch sẽ, bóng đẹp. Việc này không chỉ giúp cây nhìn thẩm mỹ hơn mà còn tạo cảm giác không gian sống gọn gàng, dễ chịu hơn.

Đừng để cây trong phòng kín quá lâu

Nhiều người thích đặt trầu bà trong phòng ngủ hoặc góc kín vì cây chịu bóng tốt. Tuy nhiên, nếu môi trường quá thiếu sáng và bí khí trong thời gian dài, cây sẽ phát triển chậm, lá nhỏ và dễ vàng úa.

Thỉnh thoảng nên đưa cây ra nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ để “hồi sức”. Không gian thông thoáng cũng giúp cây phát triển khỏe hơn và hạn chế nấm mốc ở gốc hoặc đất trồng.

Thay đất và bổ sung dinh dưỡng định kỳ

Khi trồng trầu bà, có thể chọn mua đất trồng hỗn hợp gồm đất mùn, xơ dừa, tro trấu và một chút cát để tăng thêm khả năng thoát nước. Sau một thời gian dài, đất trong chậu có thể bị nén chặt và nghèo dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Vì vậy, gia đình nên thay đất định kỳ và bổ sung thêm dinh dưỡng phù hợp.

Việc này giúp bộ rễ hấp thụ chất tốt hơn, hỗ trợ cây phát triển khỏe mạnh, hạn chế nguy cơ sâu bệnh cũng như tình trạng đất bạc màu. Tuy nhiên, không nên bón phân quá nhiều vì có thể khiến cây bị sốc hoặc cháy rễ.

Cắt tỉa đúng cách để cây mọc đẹp hơn

Trầu bà là cây leo nên nếu để phát triển tự nhiên quá lâu, cây có thể mọc rối hoặc quá dài, làm mất thẩm mỹ. Gia đình nên cắt tỉa định kỳ những cành già, lá úa hoặc phần mọc quá dày để cây thông thoáng hơn.

Ngoài ra, việc cắt tỉa còn giúp kích thích cây ra nhánh mới, tạo cảm giác xanh tốt và đầy sức sống hơn cho không gian sống.

Cẩn thận khi nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng

Dù là cây cảnh phổ biến trong nhà, trầu bà vẫn chứa tinh thể calcium oxalate - chất có thể gây kích ứng nếu nhai hoặc nuốt phải. Vì vậy, khi cắt tỉa hoặc giâm cành, nên đeo găng tay và hạn chế để nhựa cây tiếp xúc trực tiếp với da. Gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi chó mèo nên đặt cây ở vị trí phù hợp, tránh để trẻ nghịch lá hoặc cho vào miệng.