Lời khuyên “khắc cốt” dành cho người trẻ mua nhà

Với người trẻ - vốn là đối tượng có nhu cầu về nhà ở rất lớn nhưng tài chính ban đầu khiêm tốn. Vì thế, câu chuyện về cân bằng tài chính – hạn chế rủi ro luôn là nỗi lo lớn nhất trong mọi quyết định của họ. Trong việc tìm chốn an cư, để lựa chọn được một dự án đảm bảo được yêu cầu “an toàn và tiết kiệm tài chính” thường không dễ dàng đối với người trẻ.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2023 của Batdongsan.com.vn, căn hộ chung cư phục vụ nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn đang được khách hàng quan tâm nhất với tỷ lệ 27%, tăng 4% so với năm 2022. Tuy nhiên, sau thời gian biến động, để bảo an toàn dòng tiền, khách hàng đặt ra nhiều tiêu chí khắt khe trước khi quyết định mua bất động sản.

Theo đó, 4 tiêu chí được xem là “khắc cốt” mà giới chuyên gia dành cho người trẻ khi quyết định “xuống tiền” mua chỗ ở, hoặc đầu tư.

Thứ nhất, phải chọn dự án có pháp lý chuẩn để tránh rủi ro tài chính. Vì tài chính không mạnh nên người trẻ phải thực sự cân nhắc yếu tố rủi ro pháp lý trong quyết định của mình.

Thị trường bất động sản từng chứng kiến không ít trường hợp dự án căn hộ, nhà phố không bàn giao nhà được cho khách hàng, không ký được hợp đồng mua bán, không cấp được giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người sở hữu…; để lại hậu quả không nhỏ cho người mua nhà.

Căn hộ vốn là sản phẩm dễ mua dễ bán và phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ. Với tài chính khiêm tốn, pháp lý được xem là điều kiện tiên quyết để người trẻ xuống tiền tránh rủi ro dòng tiền.

Nếu mua phải dự án pháp lý lỏng lẻo thì khách hàng sẽ phải đối mặt những rủi ro như chậm tiến độ, thậm chí không thể nhận nhà dù có trường hợp người mua đã đóng đến 90% giá trị căn hộ.

Đồng thời, yếu tố pháp lý chuẩn chỉn của dự án còn quyết định đến tính thanh khoản cho tài sản, giúp gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Thời gian qua, tại thị trường Tp.HCM và lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, rất ít dự án chuẩn chỉn pháp lý đưa ra thị trường. Tại Bình Dương hiện có dự án Phú Đông Sky Garden của Phú Đông Group đã hoàn thiện 100% bộ hồ sơ pháp lý, dự kiến bàn giao vào năm 2024. Đây cũng là dự án hiếm hoi tại khu vực này có pháp lý hoàn chỉnh. Điều này càng cho thấy, để lựa chọn dự án đáp ứng đúng tiêu chí về pháp lý không hề dễ với người mua.

Yếu tố pháp lý được người mua đặt lên hàng đầu trong bối cảnh thị trường biến động.

Thứ hai, lựa chọn căn hộ sắp bàn giao để giảm thời gian đi thuê, ảnh hưởng tài chính . Đây cũng là một trong các yếu tố người trẻ nên cân nhắc nhằm tối ưu dòng tiền của mình.

Thay vì mua những dự án còn “trên giấy, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở thực tại Tp.HCM và lân cận đã chuyển hướng sang tìm mua căn hộ sắp bàn giao để rút ngắn thời gian chờ đợi, được trực tiếp kiểm chứng chất lượng, trải nghiệm không gian sống. Việc thiếu hụt nguồn cung sơ cấp cũng là một nguyên nhân khiến khách hàng lựa chọn các dự án chuẩn bị bàn giao.

Thực tế, tại Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, rất ít dự án căn hộ bước vào giai đoạn hoàn thiện bàn giao từ cuối năm 2023 đến 2024. Nguồn cung mới khan hiếm, sự biến động của thị trường ảnh hưởng đến tiến độ các dự án khiến nguồn cung nhà sắp bàn giao khá ít. Trong khi nhu cầu nhà ở thực của người dân vẫn cao.

Với người trẻ, mua căn hộ sắp bàn giao sẽ tiết kiệm được thời gian đi thuê nhà.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM, đa số người mua nhà ở thực có xu hướng ưu tiên các dự án sắp bàn giao để yên tâm hơn. Thay vì phải chờ đợi một vài năm mới có thể “sở hữu” căn hộ mới, việc nhận chìa khóa sau vài tháng kể từ khi ký hợp đồng mua nhà hoặc chìa khóa trao tay giúp người mua giảm thiểu rủi ro phát sinh cũng như sự bất an “thường trực”. Chưa kể, với những người đang ở nhà thuê, việc mua và nhận bàn giao nhà trong thời gian ngắn sẽ giúp tiết kiệm khoản chi phí khá lớn.

Hiện nay, các dự án căn hộ đang có các chính sách hỗ trợ rất tốt với nhóm khách hàng là gia đình trẻ có vốn tích lũy ban đầu hạn chế. Một số dự án đang trong giai đoạn bàn giao hoặc sắp bàn giao đẩy mạnh các chương trình ưu đãi về thanh toán được người mua thực quan tâm.

Thứ ba, lựa chọn căn hộ có ban công để đón gió, tiết kiệm chi phí vận hành các thiệt bị làm lạnh . Yếu tố tiết kiệm tài chính trong vận hành cũng được người trẻ đặc biệt quan tâm. Không phải ngẫu nhiên mà một số chủ đầu tư đầu tư chú ý đến câu chuyện thiết kế để tạo ra không gian sống nhiều ánh sáng.

Hiện nay, người trẻ, bên cạnh ưu tiên không gian sống thoáng đãng, nắng – gió tự nhiên thì họ còn cân nhắc rất nhiều đến yếu tố tiết kiệm chi phí vận hành các thiết bị làm lạnh trong căn nhà. Vì thế, theo lời khuyên của người trong cuộc, tìm mua căn hộ có ban công, có view thoáng được xem là sự lựa chọn tối ưu của người mua.

Thứ tư, lựa chọn dự án gần khu trung tâm, chi phí phù hợp thu nhập. Việc lựa chọn dự án gần khu trung tâm để đáp ứng nhu cầu tiện ích cộng đồng là tiêu chí người trẻ cần chú ý.

Hiện nay, khái niệm “trung tâm” cũng dần thay đổi trong nhu cầu chọn nhà của người trẻ. Những năm gần đây, địa giới hành chính không còn là rào cản trong tâm lý người mua nhà. Điều này được minh chứng rõ khi có rất nhiều gia đình trẻ mới kết hôn, những người trẻ làm việc tại trung tâm Tp.HCM đã chọn mua nhà ở khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai để an cư.

Trước đến nay, nhiều người vẫn quan niệm trung tâm phải là khu quận 1, quận 3 của Tp.HCM. Thế nhưng, gần đây, khái niệm trung tâm được nhà đầu tư, người mua ở định nghĩa lại. Đó có thể là trung tâm của những đô thị vệ tinh, tiện đi làm, tiện sinh hoạt; trung tâm của khu vực mà người mua muốn sống và làm việc mà vẫn thụ hưởng được những tiện ích đảm bảo chất lượng sống. Trong khi, giá bất động sản vừa tầm. Đó là lý do, bất động sản vùng ven cách khu vực trung tâm khoảng 15- 20– 30km đang và sẽ là sự lựa chọn của người mua ở thực, nhất là người trẻ.

Cùng với đó, chi phí sở hữu căn hộ phải phù hợp với thu nhập hiện tại, tính cả việc có con nhỏ cũng là yếu tố người trẻ cân nhắc khi xuống tiền.

Chia sẻ mới đây về việc người trẻ phân vân giữa việc đi thuê nhà hay xuống tiền mua nhà, ông Lê Quốc Kiên, nhà đầu tư kì cựu tại Tp.HCM cho rằng, thay vì chờ “đủ tiền mới mua nhà”, thì hãy “chốt giá hiện tại, trả góp tương lai”.

“Sở hữu một nơi an cư lâu dài luôn là nhu cầu, là ước muốn của đa số mọi người. Chỉ một số ít có quan điểm sống “ưu tiên hưởng thụ cuộc sống thoải mái hơn tạo dựng một nơi an cư vững bền”. Không có sự đúng sai giữa quan điểm thuê hay mua nhà. Có người chọn hưởng thụ sống thoải mái khi người khác tập trung cho việc an cư. Và khi người khác đã an cư, có người vẫn ở thuê (hoặc về quê) và chê trách “sao giá nhà cao quá”. Đó là sự lựa chọn của mỗi người”, ông Kiên chia sẻ.