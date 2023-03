Lợi nhuận của một doanh nghiệp bất động sản “bốc hơi” 73% sau kiểm toán

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – mã TDH vừa công bố giải trình việc lợi nhuận giảm mạnh sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Cụ thể, sau kiểm toán năm 2022, Thuduc House ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 73% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm từ 30 tỷ đồng về 8 tỷ đồng.

Lý giải cho việc lợi nhuận giảm sâu sau kiểm toán, Thuduc House cho biết do khoản chi phí tài chính tăng do tăng trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư; tăng chi phí quản lý do tăng trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu quán hạn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp điều chỉnh giảm thu nhập khác từ hoạt động thanh lý tài sản, đồng thời ghi nhận tăng chi phí khác của các dự án đã hoàn thành của công ty; tăng thuế TNDN hoãn lại do trích trước chi phí xây dựng.

Thuduc House cho biết doanh thu giảm giảm so với năm 2021 do công ty giảm doanh thu từ các hoạt động thanh lý tài sản, thanh lý các khoản đầu tư. Tuy nhiên công ty cũng đã tiết giảm được tối đa các khoản chi phí hoạt động, từ đó chuyển lỗ 890 tỷ trong năm 2021 thành lãi 8 tỷ trong năm 2022.

Vào 16/3 vừa qua, TDH cũng vừa nhận các quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty tại ngân hàng với số tiền bị cưỡng chế là gần 91 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu TDH đang “ngụp lặn” vùng đáy với giá chỉ ngang cốc trà đá. Vốn hóa thị trường chỉ hơn 357 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ hơn 1.100 tỷ. Cổ phiếu này cũng đang trong diện kiểm soát từ ngày 27/6/2022 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là số âm.