Lợi nhuận của Phú Tài sụt mạnh sau kiểm toán do phải trích lập dự phòng 43 tỷ đồng khoản phải thu với Noble House

Mới đây, CTCP Phú Tài (mã chứng khoán: PTB) đã công bố BCTC kiểm toán năm 2023. Theo đó, công ty này đã phải trích lập dự phòng 42,6 tỷ đồng cho khoản phải thu 60,94 tỷ đồng khoản phải thu với Noble House, tương ứng tỷ lệ trích lập dự phòng là 70% tổng khoản phải thu.

Trước đó, trong báo cáo tự lập Phú Tài chỉ trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 11,48 tỷ đồng. Trong đó, ghi nhận phải thu của Noble House là 60,94 tỷ đồng và không trích lập dự phòng.

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lưu ý người đọc trong đó mô tả về việc Noble House là một khách hàng mua các sản phẩm gỗ xuất khẩu của Phú Tài đã nộp đơn xin phá sản tại Toà án Nam Texas – Hoa Kỳ. "Đến nay, chưa có phán quyết cuối cùng của cơ quan toà án, Phú Tài vẫn đang cùng công ty luật đại diện cho các thành viên của Uỷ ban chủ nợ không đảm bảo làm việc với các bên liên quan trong vụ kiện để thu hồi khoản nợ phải thu này. Phú tài đã thực hiện trích lập dự phòng cho khoản nợ phải thu này tại ngày 31/12/2023", AASC cho biết trên báo cáo kiểm toán năm 2023.

Với việc phải trích lập dự phòng cho khoản phải thu trên, sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Phú Tài giảm 11,8% so với tự lập, về 259,5 tỷ đồng. Trong đó, biến động chủ yếu do chi phí tài quản lý doanh nghiệp tăng 20,7% so với trước kiểm toán, tương ứng tăng thêm 42,6 tỷ đồng, lên 248,7 tỷ đồng.

Theo thuyết minh trước kiểm toán trong chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí dự phòng chỉ 0,6 tỷ đồng nhưng sau kiểm toán, chi phí dự phòng đã lên 44 tỷ đồng. Như vậy, biến động lợi nhuận trước và sau kiểm toán năm 2023 liên quan tới việc Phú Tài phải trích lập dự phòng phải thu của Noble House.

Luỹ kế năm 2023, Phú Tài ghi nhận doanh thu giảm 18,4% so với cùng kỳ, về 5.618 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 48,4%, về 259,5 tỷ đồng.

Phú Tài cũng đã đăng lên trang web hai BCTC kiểm toán, một báo cáo không trích lập dự phòng và có trích lập dự phòng.