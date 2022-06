Lợi nhuận Dệt may Thành Công tháng 5 giảm 29% do chi phí tăng mạnh

Dệt may Thành Công (HoSE: TCM) công bố doanh thu tháng 5 đạt 13 triệu USD (~301 tỷ đồng), giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 501.000 USD (~11,6 tỷ đồng), giảm 29%. Doanh thu tháng 5 đến từ 3 mảng chính, trong đó, sản phẩm may chiếm 77%, vải chiếm 15% và sợi chiếm 6%.



Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 5 tháng, doanh thu đạt 77,4 triệu USD (~1.796 tỷ đồng), tăng 15% và thực hiện 43% kế hoạch năm; lãi sau thuế 4,4 triệu USD (~102 tỷ đồng), tăng 6% và thực hiện 41% kế hoạch năm.

Doanh nghiệp cho biết đã nổ lực gia tăng năng suất và cắt giảm chi phí để bù đắp cho chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí xăng dầu và chi phí logisitic tăng mạnh trong những tháng đầu năm.

Tính đến đầu tháng 6, công ty đã nhận gần đủ đơn hàng cho quý III và đang nhận khoảng gần 50% đơn hàng cho kế hoạch quý IV. Đồng thời, doanh nghiệp đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại nhà máy Vĩnh Long 2 và đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường đồng thời tiết kiệm chi phí.