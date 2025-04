Lợi nhuận năm 2024 của DLG tăng trưởng ấn tượng

Trụ sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo, kết thúc năm 2024 doanh thu hợp nhất của DLG ghi nhận đạt 1.058 tỷ đồng, giảm khoảng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 76% kế hoạch năm 2024.

Doanh thu chủ yếu đến từ lĩnh vực kinh doanh linh kiện điện tử, thu phí cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, thủy điện, kinh doanh các hoạt động thương mại… Mặc dù doanh thu không đạt kế hoạch do DLG đã thoái vốn thành công Công ty Mass Noble tại Hong Kong (Trung Quốc), nhưng lợi nhuận đạt hơn 261 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023, tăng gấp đôi so với kế hoạch đề ra năm 2024.

Để có được kết quả trên, DLG chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau, đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt theo tình hình kinh tế trong nước và biến động thị trường như: cấu trúc toàn diện tình hình tài chính của công ty, đánh giá rủi ro, tăng cường trả nợ ngân hàng và thu nợ của khách hàng, cắt giảm chi phí…

DLG đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng hiệu quả. Chẳng hạn lĩnh vực thu phí BOT tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ, lĩnh vực thủy điện, thương mại dịch vụ duy trì tăng trưởng ổn định… nhờ đó mà DLG ghi nhận lợi nhuận gộp trong năm 2024 đạt khoảng 316,6 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ.

Tính đến hiện tại, DLG đã thu hồi phần lớn công nợ từ đối tác, khách hàng, số còn lại đều có tài sản đảm bảo 100%. Đặc biệt, trong năm 2024, DLG đã trả gốc và lãi với số tiền 965 tỷ đồng và được ngân hàng miễn giảm một phần lãi. Đây cũng là nguyên nhân góp phần làm cho lợi nhuận của DLG tăng trưởng mạnh trong năm 2024 và báo cáo tài chính được kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Nhà máy thủy điện của DLG tại tỉnh Kon Tum.

Bước sang giai đoạn năm 2025 - 2026, DLG vẫn tiếp tục kiên định chiến lược tái cấu trúc toàn diện: tập trung cơ cấu lại lĩnh vực hoạt động với các ngành nghề chính như cơ sở hạ tầng thu phí, năng lượng tái tạo, kinh doanh thương mại, dịch vụ…; thoái vốn, chuyển nhượng một số dự án, lĩnh vực chưa mang lại hiệu quả; tích cực thu hồi công nợ; đàm phán kế hoạch trả nợ với ngân hàng; từng bước lành mạnh hóa tài chính;… Quyết tâm chậm nhất đến năm 2026 sẽ tất toán toàn bộ nợ quá hạn tại các ngân hàng, giảm chi phí tài chính và góp phần gia tăng lợi nhuận trong tương lai.

Với kết quả đạt được trong năm 2024 và những mục tiêu, định hướng đang thực hiện, có thể khẳng định rằng: tình hình sản xuất kinh doanh và dòng tiền của DLG đang hồi phục mạnh mẽ, chiến lược tái cấu trúc toàn diện đã đạt được những thành công theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.