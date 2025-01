Lợi nhuận năm 2024 của EVNFinance vượt 20% kế hoạch

Theo báo cáo tài chính quý IV năm 2024, tổng tài sản của EVNFinance đạt 59.598 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2023 và vượt 9% so với mục tiêu kế hoạch năm. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 46.802,9 tỷ đồng, tăng gần 13.250 tỷ đồng so với năm 2023.

Về hoạt động kinh doanh

Theo Báo cáo kết quả hoạt động, lợi nhuận trước thuế quý IV của EVNFinance đạt hơn 166 tỷ đồng, lũy kế bốn quý năm 2024 đạt 703,7 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần tăng gấp đôi năm 2023, đạt 1.444 tỷ đồng, so với mức 709 tỷ đồng của năm 2023. Kết quả này đạt được nhờ là thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 4.276,7 tỷ đồng, tăng 283 tỷ so với năm 2023, trong khi chi phí lãi và các chi phí tương tự giảm mạnh, 452 tỷ đồng - là kết quả của việc EVNFinance kiểm soát và tối ưu chi phí lãi. Hoạt động dịch vụ chuyển biến tích cực hơn so với 2023, với thu nhập gần 75 tỷ đồng, tăng 40% so với năm ngoái. Năm 2024, EVNFinance triển khai hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đóng góp lợi nhuận 15 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tuy chưa có lãi, lỗ 43,1 tỷ đồng nhưng giảm một nửa mức lỗ so với năm 2023. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1.349 tỷ đồng, tăng 552 tỷ đồng so với năm 2023.

Tuy nhiên, trước diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư không đạt kỳ vọng, lỗ 49,7 tỷ đồng so với lãi 315,7 tỷ đồng so với năm trước.

Xây dựng cơ cấu nguồn vốn tối ưu

Cuối năm 2023, EVNFinance đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên trên 7.000 tỷ đồng, nâng cao tiềm lực tài chính để phát triển hoạt động kinh doanh. Cùng với đó, năm 2024, EVNFinance đã xây dựng cơ cấu vốn an toàn, bền vững với tỷ trọng huy động vốn thị trường 1 và giấy tờ có giá chiếm 76% tổng huy động vốn. Trong tổng huy động, EVNFinance đều có sự tăng trưởng trên tất cả các kênh, trong đó, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế tăng ấn tượng, lên trên 10.000 tỷ đồng, tăng hơn gấp 3 lần so với cuối năm 2023.

Mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước

Theo thông tin từ EVNFinance, năm 2024, EVNFinance tiếp tục mở rộng tập khách hàng trong ngoài và ngoài nước, đặc biệt đã tiếp cận và huy động thành công từ nhiều tổ chức tài chính nước ngoài, nâng số lượng các tổ chức tài chính/Quỹ nước ngoài có quan hệ giao dịch đến cuối năm 2024 là 20 Quỹ/Tổ chức, với tổng số dư huy động vốn từ các kênh này là gần 5.300 tỷ đồng. Điều này khẳng định vị thế, uy tín của EVNFinance trong đánh giá của các tổ chức quốc tế.

Duy trì mức xếp hạng tín nhiệm B2 và dấu ấn thương hiệu EVNFinance

Năm 2024 là năm thứ tư liên tiếp, EVNFinance được tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đánh giá ở mức B2 - mức triển vọng ổn định, phản ánh năng lực tài chính, năng lực kinh doanh và sinh lời tốt. Cũng trong năm 2024, EVNFinance là đại diện của nhóm ngành công ty tài chính được vinh danh trong "Top 25 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2024" với giá trị thương hiệu đạt 20,7 triệu USD. Đây là hạng mục Giải thưởng uy tín, được đánh giá độc lập và khách quan bởi Tạp chí Forbes Việt Nam. Đồng thời, EVNFinance được Vietnam Report xếp hạng "Top 05 Công ty uy tín ngành Tài chính" và đạt Chứng nhận hạng Vàng về bảo vệ khách hàng.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2024 và việc liên tục nhận được các giải thưởng, chứng nhận danh giá, đã góp phần nâng tầm uy tín thương hiệu EVNFinance trên thị trường tài chính và là cơ sở để các nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu EVF trên thị trường chứng khoán.