Lợi nhuận nửa đầu năm gấp 4 lần cùng kỳ, Hòa Phát mạnh tay chi 106 tỷ đồng trả thù lao cho HĐQT, gấp 1,6 lần cả năm 2023

Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG ) vừa công bố BCTC soát xét bán niên 2024. Ngoài những chỉ tiêu chính về tình hình kinh doanh, mức thù lao chi trả cho ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng là điểm khiến nhiều người bất ngờ.

Theo báo cáo, trong nửa đầu năm 2024, Hòa Phát đã chi tổng cộng 112 tỷ đồng cho cán bộ chủ chốt, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, gần như toàn bộ số tiền này tập trung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT với con số 106 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2023. Thậm chí, con số này còn gấp 1,6 lần so với năm 2023.

Số tiền 106 tỷ đồng Hòa Phát chi ra để trả thù lao cho HĐQT chỉ kém đúng năm 2021 - năm công ty đạt lợi nhuận lịch sử.

Hiện tại, Hòa Phát có 9 thành viên trong HĐQT, bao gồm ông Trần Đình Long, ông Trần Tuấn Dương, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Doãn Gia Cường, ông Hoàng Quang Việt, ông Nguyễn Ngọc Quang, ông Nguyễn Việt Thắng, ông Chu Quang Vũ và ông Đặng Ngọc Khánh. Trong đó, ông Vũ và ông Khánh mới gia nhập HĐQT kể từ ngày 11/4/2024.

Đối với ban giám đốc của Hoà Phát hiện gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng cùng hai Phó Tổng là bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên và bà Trần Thị Thu Hiền. 6 tháng đầu năm, tổng lương và thưởng của các thành viên ban giám đốc là gần 2,8 tỷ, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, thù lao, lương và thưởng của 4 thành viên Ban kiểm soát cũng tăng khoảng 44% so với cùng kỳ lên gần 2 tỷ đồng.

Về phía các nhân viên, tính đến ngày 30/6, Hòa Phát có 31.643 nhân viên, tăng 2.692 người so với đầu năm. Doanh nghiệp này đã chi tổng cộng 2.433 tỷ đồng cho các nhân viên, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Hòa Phát đã chi cho mỗi người, bao gồm lương thưởng và các khoản đóng bảo hiểm, phụ cấp khoảng 12,8 triệu đồng/tháng.

Nửa đầu năm 2024, Hòa Phát đạt 70.408 tỷ đồng doanh thu, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 6.188 tỷ đồng, gần gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước. Đặc biệt trong quý 2/2024, doanh thu của công ty đã tiến gần về mức sát đỉnh lịch sử.