Lợi nhuận tăng gấp 5 lần quý trước, First Real vượt qua giai đoạn thị trường khó khăn nhất

Báo cáo tài chính được First Real công bố ngày 15/1/2024 cho thấy kết quả kinh doanh quý I/2024 với nhiều tín hiệu khởi sắc. Cụ thể, ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2024 đạt 54,3 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 60% so với quý IV/2023 (năm tài chính kết thúc 30/9). Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thu về 9,7 tỷ đồng, tăng vượt trội gấp 5 lần so với mức 1,8 tỷ ở quý trước.



Ngoài ra, tỉ lệ cơ cấu nợ/tài sản của doanh nghiệp này vẫn luôn được giữ ở biên độ an toàn, thể hiện sức khỏe tài chính lành mạnh. Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của First Real đạt hơn 1.340 tỷ đồng.

Lý giải về nguyên nhân khiến lợi nhuận quý I/2024 tăng trưởng mạnh, First Real cho biết doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và lợi nhuận gộp hợp nhất quý này vượt hơn so với quý trước. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn.

Sau giai đoạn khó khăn kéo dài suốt nhiều tháng của thị trường kể từ quý 4/2022 đến xuyên suốt năm 2023, có thể khẳng định First Real đã vượt qua giai đoạn khó khăn thách thức nhất và đang bước vào thời kỳ phục hồi của toàn thị trường với nhiều tín hiệu tích cực.

Chia sẻ về những dấu hiệu lạc quan rõ nét, ông Hà Thân Thúc Luân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc First Real cho biết: "2023 là năm thị trường khó khăn, nhiều công ty có kết quả đi lùi, thậm chí có nơi không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu nào từ bất động sản. Ngược dòng, First Real đã vượt qua giai đoạn thách thức nhất và ghi nhận tăng trưởng tốt so với quý trước. Khách hàng đã quan tâm, đặt niềm tin trở lại và thanh khoản cũng đã bắt đầu phục hồi. Chúng tôi tin tưởng những tín hiệu tích cực này sẽ là bàn đạp để First Real nói riêng và toàn thị trường BĐS nói chung "chuyển mình" mạnh mẽ trong năm 2024".

Nhìn về tổng quan, thị trường bất động sản Việt Nam 2023 trải qua một năm đầy sóng gió, nhưng có thể nói rằng giai đoạn khó khăn nhất của thị trường hiện đã qua. Nửa cuối năm 2023 đã chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực hơn so với 6 tháng đầu năm, nguồn cung đã từng bước cải thiện, một số dự án bất động sản sau thời gian tạm dừng đã khởi động trở lại. Về cơ bản, thị trường đã vượt qua khó khăn nhất và đang có tiền đề để vươn lên.

Trong báo cáo mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), nhận định quý I/2023 là vùng đáy của thị trường và giai đoạn khó khăn nhất của địa ốc đã qua. Dù tổng quan thị trường còn nhiều thách thức, nhưng mức độ khó khăn có xu thế giảm dần theo thời gian, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước.

Có thể nói rằng, 2024 sẽ là khoảng thời gian hết sức quan trọng, mang tính quyết định cho sự "chuyển mình" của các chủ đầu tư bất động sản. Với những tín hiệu lạc quan rõ nét, năm 2024 được kỳ vọng là một năm khởi sắc của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real, nếu doanh nghiệp này vẫn duy trì được nội tại vững chắc từ phân khúc sản phẩm phù hợp với chiến lược linh hoạt nhờ sức khỏe tài chính lành mạnh và quỹ đất lớn đã hoàn thiện thủ tục pháp lý cũng như cơ sở hạ tầng.