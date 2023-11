Lợi nhuận tháng 10 năm 2023 của PNJ đạt 193 tỷ đồng

Tháng 10 năm 2023 với những chuyển biến tích cực và bước dần sang giai đoạn kinh doanh cao điểm cuối năm bằng nhiều hoạt động thúc đẩy bán hàng vào dịp trọng điểm trên toàn quốc, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.008 tỷ đồng (tăng 1,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 193 tỷ đồng (tăng 31,6% so với cùng kỳ). Theo đó, luỹ kế 10 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 26.384 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.533 tỷ đồng (tăng 3,1% so với lợi nhuận cùng kỳ). Đồng nghĩa, PNJ đã hoàn thành 79,1% kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Đây là kết quả cho việc PNJ liên tục nhấn nút F5 –Tăng cấp tái tạo, mạnh mẽ vươn tầm, phát triển các năng lực về chiến lược, tối ưu hóa vận hành, duy trì vị thế công ty bán lẻ trang sức hàng đầu thị trường Việt Nam.

Về tình hình hoạt động kinh doanh của từng kênh, đại diện PNJ cho biết: Doanh thu vàng 24K trong 10 tháng đầu năm 2023 tăng 7,9% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, mảng bán lẻ của PNJ liên tục gia tăng số lượng khách hàng mới, doanh thu đóng góp từ khách hàng mới và khách hàng cũ quay lại đều ở mức khả quan trong kỳ vọng của công ty. Do đó, trong bối cảnh thị trường bán lẻ của mặt hàng thiết yếu giảm mạnh, thì mức giảm doanh thu bán lẻ trong 10 tháng đầu năm 2023 của PNJ đang ở mức thấp hơn so với thị trường chung (giảm nhẹ 9,4%). Doanh thu trang sức bán sỉ trong 10 tháng năm đầu 2023 giảm 32% so với cùng kỳ.

Song song đó, biên lợi nhuận trung bình 10 tháng đầu năm 2023 của PNJ đạt 18,5% (cao hơn mức 17,4% cùng kỳ năm 2022) và công ty tiếp tục đẩy mạnh việc tối ưu hóa biên lợi nhuận gộp nhưng vẫn đảm bảo duy trì giá trị mang lại cho khách hàng. Tổng chi phí hoạt động 10 tháng đầu năm 2023 giảm 1,1% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 10/2023, hệ thống PNJ có 394 cửa hàng độc lập, bao gồm 382 CH PNJ Gold, 3 CH CAO Fine Jewellery, 5 CH Style by PNJ , 1 CH PNJ Watch và 3 CH PNJ Art.

Đặc biệt, Hội Đồng Quản Trị PNJ vừa được Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (VIOD) bình chọn 2 danh hiệu: Hội Đồng Quản Trị của năm 2022 với những sự tiến bộ, quản trị công ty hiệu quả, đóng góp đáng kể vào thành công của doanh nghiệp và Hội đồng Quản Trị có tính đa dạng cao về hiệu quả và cân bằng giới, đa dạng về thế hệ, đa dạng về kỹ năng, cân bằng tính độc lập.

Đại diện PNJ tại Lễ vinh danh Doanh nghiệp vì Cộng đồng – "Saigon Times CSR 2023" (Ảnh Bích Tuyền)

Ngoài ra, PNJ cũng đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục "Doanh nghiệp vì cộng đồng" trong lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2023. Các chương trình Marketing của doanh nghiệp được triển khai đa dạng nhằm thúc đẩy và đón đầu nhu cầu mua sắm cuối năm, góp phần gia tăng doanh số trong bối cảnh thị trường bán lẻ đang chững lại.