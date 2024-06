Lợi thế “ký hợp đồng - nhận nhà ngay” tại Him Lam Thường Tín

Giữa bối cảnh giá chung cư liên tục leo thang, không ít khách hàng và nhà đầu tư Thủ đô chuyển hướng dòng tiền sang phân khúc nhà thấp tầng hay đất nền bởi cơ hội sinh lời và tính thanh khoản lớn. Tuy nhiên, trước nhiều yếu tố như: thiếu hụt nguồn cung, dự án vướng pháp lý và bàn giao chậm tiến độ khiến khách hàng và nhà đầu tư cẩn trọng hơn khi "xuống tiền".

Trước bối cảnh đó, những dự án được đầu tư bài bản, xây dựng hoàn thiện, minh bạch về pháp lý được khách hàng, nhà đầu tư ưu tiên và đánh giá cao do tính an toàn và tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Ra mắt đúng thời điểm thị trường khan hiếm nguồn cung, những căn shophouse Him Lam Thường Tín đã và đang sẵn sàng bàn giao được coi là sự lựa chọn hoàn hảo đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí đề ra của khách hàng và nhà đầu tư. Điểm khác biệt của Him Lam Thường Tín so với các dự án khác chính là lợi thế ngay sau khi ký hợp đồng khách hàng có thể nhận nhà ở ngay và sổ hồng sẽ được trao tay chỉ trong thời gian ngắn.

Đầu tháng 5 vừa qua, chủ đầu tư Him Lam Thường Tín cũng đã triển khai bàn giao nhà và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng mua nhà trong giai đoạn 1. Điều này chính là bảo chứng về pháp lý của dự án, giúp khách hàng và nhà đầu tư an tâm hơn khi lựa chọn Him Lam Thường Tín (Công trình Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với các ô đất OM.20, OM.24, OM.25, OM.26, OM.27, OM.28 thuộc dự án đấu giá QSD đất cả lô tại khu đất ký hiệu L.27 ( đô thị số 1)thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) là nơi an cư và đầu tư bền vững.

Hiện đơn vị kinh doanh và phát triển dự án – Trường Sơn Land đang tung ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn với mức chiết khấu trực tiếp lên tới 9,5%, hỗ trợ vay đến 70% giá trị sản phẩm và 100% khi thế chấp bằng bất động sản khác. Đặc biệt, Him Lam Thường Tín đang có chính sách cam kết thuê lại đến 95 triệu đồng/tháng. Điều này giúp khách hàng có thể tối ưu hóa tài chính và gia tăng cơ hội đầu tư hiệu quả.

Him Lam Thường Tín "ghi điểm" bởi đầu tư bài bản, xây dựng hoàn thiện, pháp lý minh bạch. Ảnh Trường Sơn Land

Đặc biệt, khách hàng sở hữu Him Lam Thường Tín tại thời điểm này sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn "Ưu đãi vô vàn – Ngập tràn quà tặng" trong tháng 6 với nhiều phần quà như xe máy SH 160i 2024 phiên bản đặc biệt, 2 tủ lạnh Bespoke 4 cửa, 3 Tivi QLED 4k Samsung 75 inch, 10 máy giặt Electrolux Inverter 10kg.

Tọa lạc tại vị trí vàng ngay trung tâm hành chính mới của huyện Thường Tín, dự án Him Lam Thường Tín được thừa hưởng hạ tầng giao thông hiện đại, thuận tiện. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để di chuyển đến trường học, bệnh viện, địa điểm vui chơi giải trí,... dễ dàng tiếp cận đến các cơ quan hành chính công trong khu vực.

159 căn shophouse Him Lam Thường Tín mang kiến trúc tân cổ điển với thiết kế 5 tầng, 2 mặt tiền có thể tận dụng tối đa công năng vừa ở và kinh doanh. Là dự án tiên phong kiến tạo nên tuyến phố thương mại kiểu mẫu phía nam Thủ đô, Him Lam Thường Tín hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu vực trong tương lai.

Có thể nói, trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động như hiện nay, Him Lam Thường Tín là dự án đáng để khách hàng "chọn mặt gửi vàng" khi vừa đảm bảo tính pháp lý minh bạch, sổ hồng lâu dài, vừa sở hữu những ưu điểm nổi bật về vị trí, chất lượng xây dựng, tiện ích nội – ngoại khu đa dạng,…