Long An “bắt tay” các nhà đầu tư, tập trung phát triển kinh tế công nghệ cao

Đó là chia sẻ ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An tại tọa đàm "Định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao" do tỉnh Long An phối hợp cùng Saigontel tổ chức mới đây.



Chia sẻ tại tọa đàm, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay, hưởng lợi thế của tỉnh đã giúp tỉnh Long An trong những năm vừa qua có sự phát triển cao, đời sống người dân ngày càng cải thiện. Long An cần khai thác và phát huy các tiềm năng của tỉnh; quan tâm đầu tư kết nối hạ tầng, mở rộng các Khu công nghiệp, vùng công nghiệp, cảng biển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, Long An là địa phương năng động với môi trường đầu tư thông thoáng. Long An hoàn toàn có lợi thế phát triển nên kinh tế công nghệ cao để đạt được mục tiêu của tỉnh đề ra. Vì thế, Long An cần xin ý kiến các chuyên gia, các doanh nghiệp để lấy ý kiến đóng góp xây dựng phát triển cùng kinh tế công nghệ cao của tỉnh.

Long An mong muốn thu hút đầu tư vào các thị trường trọng điểm

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An chia sẻ, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Long An luôn nằm trong top cả nước, tỉnh luôn ưu tiên cho các NĐT chiến lược hợp tác phát triển. Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn thu hút đầu tư vào các thị trường trọng điểm hiện nay, đặc biệt là Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ; phấn đầu phát trở thành vùng kinh tế công nghệ cao, công nghệ thông tin phát triển nhất vùng ĐBSCL.

Nhận định về môi trường đầu tư tại Long An, Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn cho rằng, không ở đâu có thời gian cấp phép đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng như Long An. Có lẽ vì thế mà các chỉ số phát triển của Long An ngày càng thăng hạng tốt hơn.

"Tôi đánh giá tỉnh Long An đã có những điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển các vùng kinh tế công nghệ cao. Tập đoàn đầu tư Sài Gòn sẽ hỗ trợ tỉnh Long An trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và cho đến nay, Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) đã thu hút hơn 2 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam, tiêu biểu là các dự án công nghệ cao của LG, Samsung...", ông Tâm nhấn mạnh.

Sau buổi tọa đàm, Saigontel đã ký kết các biên bản ghi nhớ "Tài trợ dịch vụ tư vấn chuyển đổi số giữa Tỉnh Long An - Saigontel", Hợp đồng "cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi số giữa tỉnh Long An - Saigontel - Roland Berger; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Long An Saigontel – VNPAY. Qua các biên bản ký kết hợp tác, doanh nghiệp này cam kết sẽ cùng đồng hành cùng tỉnh Long An, hỗ trợ tỉnh phát triển mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số, đưa tỉnh Long An trở thành vùng kinh tế công nghệ cao theo đúng như định hướng, mục tiêu đề ra tại chương trình.

Cũng tại chương trình, Ông Park Noh Wan – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh Long An. Đồng thời, Ông Park Noh Wan cũng bày tỏ sự quan tâm, mong muốn hợp tác đầu tư vào tỉnh Long An trong thời gian sắp tới.

Định hướng phát triển kinh tế công nghệ cao, Long An "bắt tay" nhiều NĐT

Ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An nhận định, tỉnh Long An sẽ đề ra các hành động, nhiệm vụ theo định hướng đến năm 2030. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tăng cường các đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, ông Sơn cũng cho biết tỉnh Long An sẽ liên kết với Saigontel và các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để thu hút đầu tư cho tỉnh.

Ông Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An khẳng định, Long An rất quyết tâm trong công cuộc chuyển đổi số (tầm nhìn đến 2030) và xem chuyển đổi số như là cuộc cách mạng. tỉnh Long an sẽ đầu tư phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tham khảo các giới thiệu về giải pháp hạ tầng số về CNTT với mục tiêu rõ ràng.

Giám đốc Viettel IDC, ông Hoàng Văn Ngọc nêu rõ việc thực hiện chuyển đổi số cần thực hiện ở cả ba cấp độ: chính quyền số, xã hội số, kinh tế số. Viettel IDC sẵn sàng đồng hành cùng Sở Thông tin Truyền thông vạch ra lộ trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho đô thị thông minh, KCN cao và sẵn sàng các giải pháp cho doanh nghiệp.