Long An chấm dứt hoạt động loạt dự án bất động sản

UBND tỉnh Long An ra hàng loạt quyết định về chấm dứt thực hiện các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn.

Cụ thể, UBND huyện Đức Hòa ra quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc chấm dứt thực hiện quyết định số 11375/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu dân cư xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của Công ty TNHH MTV Khang Thịnh Phát Long An.

UBND tỉnh Long An cũng đã có văn bản chấm dứt hoạt động dự án dự án khu dân cư thương mại, với diện tích 14 ha tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của Công ty CP xây dựng Thương mại Nghĩa Phát. Hiện UBND huyện Đức Hòa cũng đã có quyết định chấm dứt quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

Dự án Khu dân cư Dương Gia Thịnh – Hiệp Hòa tại xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dương Gia Thịnh cũng đã bị chấm dứt hoạt động tại văn bản số 11881/UBND –KTTC của UBND tỉnh và quyết định số 1127/QĐ-UBND của UBND huyện Đức Hòa về chấm dứt quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 tại dự án.

Dự án khu dân cư ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa do Công ty TNHH Bất động sản Hoằng Phong làm chủ đầu tư cũng bị UBND tỉnh Long An thông báo chấm dứt hoạt động và UBND huyện đã ra quyết định chấm dứt quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 của dự án.

Tương tự, UBND tỉnh Long An đã có văn bản số 346/UBND-KTTC về việc thống nhất chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư Green Pearl, với diện tích 8,6 ha tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa do Công ty CP đầu tư và xây dựng Bất động sản Green Pearl làm chủ đầu tư. UBND huyện Đức Hòa cũng đã ra quyết định chấm dứt quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 của dự án.

Long An cũng chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư Viettin Eco Land, với diện tích khoảng 5,5 ha tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa của Công ty TNHH Bất động sản Viettinland Long An làm chủ đầu tư.

Mới đây, phòng Tài chính –Kế hoạch huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũng báo cáo thêm hai dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động trong năm 2023. Cụ thể, dự án khu dân cư Mỹ Hạnh Bắc, tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quy mô hơn 12ha do Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh làm chủ đầu tư và dự án khu dân cư tại xã An Ninh Đông và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa do Công ty CP Phú Nam Long Land làm chủ đầu tư.

Theo đó, UBND các huyện giao các chủ đầu tư dự án có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định.