Long An: Công an tìm bị hại của "thầy bà online"

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 31/10/2024 tại khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An do đối tượng Chế Minh Thúy, sinh năm 1985, thường trú 49G, đường 16, phường Bình Hưng Hòa A, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh (nơi ở hiện tại 16/98B, đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) thực hiện.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, do không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền lo cho cuộc sống gia đình, Chế Minh Thúy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thúy sử dụng điện thoại di động tạo tài khoản Facebook tên " Bến Thiện Duyên" và tài khoản Tiktok tên "Phong Thủy 0102" để đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến giải hạn, đổi vận, cầu tài lộc, trúng số để người xem tin tưởng và liên hệ với Chế Minh Thúy qua số điện thoại và Zalo của Thúy tên " Chế Thúy" để Thúy tư vấn.

Khi bị hại liên hệ với Thúy thì Thúy dẫn dụ, nói dối với bị hại là Thúy có khả năng làm phép cúng giải hạn, kéo lộc, giúp bị hại được trúng số và yêu cầu bị hại chuyển tiền cho Thúy qua tài khoản ngân hàng Techcombank tên Chế Minh Thúy và tài khoản ngân hàng MBBank tên Chế Minh Thúy để Thúy làm phép hoặc Thúy nhờ người khác làm phép, sau khi bị hại chuyển tiền thì Thúy chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Hóa thông báo đến các cá nhân bị Chế Minh Thúy lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên và thông báo đến Công an các đơn vị địa phương thụ lý vụ việc có liên quan vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An để phối hợp điều tra, làm rõ vụ án.