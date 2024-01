Long An muốn mở rộng Tp.Tân An về ba huyện Thủ Thừa, Tân Trụ và Châu Thành

UBND tỉnh Long An vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương giao UBND tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị Tân An với phạm vi mở rộng địa giới hành chính nêu trên, làm cơ sở triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo UBND tỉnh Long An, việc mở rộng phạm vi, ranh giới các đô thị hiện hữu chưa bảo đảm tiêu chuẩn diện tích; đặc biệt TP. Tân An bảo đảm diện tích tự nhiên từ 150 km2 trở lên, ưu tiên lan tỏa đô thị về hướng đông bắc và đông nam gắn với hành lang phát triển phía nam.

Được biết, quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 xác định TP. Tân An đến năm 2025 đạt một số tiêu chí đô thị loại I. Đến năm 2030 là đô thị loại I.

TP. Tân An cũng được quy hoạch là trung tâm chính trị - hành chính – đô thị hạt nhân – đô thị vệ tinh của TP.HCM, là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại phía Đông Bắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là đô thị cửa ngõ giữa vùng Đông Nam bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đồ án quy hoạch chung đô thị Tân An, tỉnh Long An với phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP. Tân An và một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành của huyện Thủ Thừa; toàn bộ địa giới hành chính xã Tân Bình, Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Bình Lãng của huyện Tân Trụ; toàn bộ địa giới hành chính xã Bình Quới, Hòa Phú, Vĩnh Công của huyện Châu Thành.