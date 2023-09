Long An xuất hiện căn nhà vườn hơn 1.100m2 hạ giá gần 1 tỉ đồng mong bán nhanh

Theo thông tin từ môi giới, căn nhà có diện tích 23x50m, có sân vườn, hồ bơi và đầy đủ tiện nghi thoáng mát, có sổ hồng riêng. Ngôi nhà hiện trạng còn rất mới.

Mức giá cũ chủ chào bán thời điểm cuối năm 2022 là 5,8 tỉ đồng, hiện hạ giá còn 5 tỉ đồng (tức hạ 800 triệu đồng), cho khách thiện chí chốt nhanh.

Căn nhà vườn tại Đức Hoà, Long An đang rao bán với giá 5 tỉ đồng/căn.

Trong báo cáo thị trường nhà đất Long An tháng 8/2023 của Batdongsan.com.vn chỉ ra, lượng tin đăng và mức độ quan tâm bất động sản khu vực này tăng rõ nét so với tháng trước đó. Trong đó, loại hình đất nền và chung cư ghi nhận tăng cao hơn so với biệt thự. Mức độ quan tâm các loại hình bất động sản nhìn chung đều tăng nhẹ so với giai đoạn đầu năm 2023.

Trong đó, lượng tin đăng tăng mạnh nhất ở huyện Tân An; giảm nhẹ ở Thủ Thừa và Tân Trụ. Trong khi mức độ quan tâm tăng nhẹ ở Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức, Tân An; giảm nhẹ ở các huyện còn lại.