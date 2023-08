Ông Nguyễn Xuân Trường (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết: "Lòng đường Nguyễn Xiển bị thu hẹp nhiều do các lô cốt chiếm dữ rồi nay lại thêm nhiều người họp chờ lấn chiếm hết vỉa hè, tràn xuống lòng đường như vậy thì người dân còn đường đâu mà đi nữa. Giờ đường Nguyễn Xiển thường xuyên ùn tắc và mất an toàn khi tham gia giao thông cũng do một phần các xe tải bán hàng này". Ảnh: Các phương tiện dừng đỗ để mua bán làm gia tăng áp lực giao thông.