Long Hậu (LHG) đặt kế hoạch LNST năm 2021 "đi lùi", dự kiến chi hơn 1.000 tỷ đồng cho đầu tư

Chiều 25/6, CTCP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thông qua kế hoạch năm 2021 với tổng doanh thu xấp xỉ 923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là gần 161 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 34% và giảm 19% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Công ty dự kiến trong năm nay sẽ chi gần 1.034 tỷ đồng cho đầu tư, khoản tiền này tăng trưởng 323% so với thực hiện trong năm 2020. Ban lãnh đạo cho biết, xác định năm 2021 là tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025, Long Hậu đã trình đại hội và được thông qua các dự án trọng điểm.

Cụ thể, nhằm mục tiêu nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp để cho thuê; cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và kinh doanh các dịch vụ tiện ích khác, Đại hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án KCN An Định với diện tích 200ha; tổng mức đầu tư hơn 2.414 tỷ đồng, trong đó hơn 1.014 tỷ là từ vốn góp chủ sở hữu và công ty sẽ vay 1.400 tỷ đồng. Cùng với đó là chủ trương đầu tư dự án KCN Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2, quy mô sử dụng đất 90ha; tổng mức đầu tư hơn 2.591 tỷ đồng, trong đó vốn góp CSH là hơn 1.600 tỷ, phần còn lại 968 tỷ là vốn vay.

Tiến độ thực hiện hai dự án trên đều trong vòng 4 năm kể từ ngày được Nhà nước chấp thuận.

Đồng thời, ĐHCĐ cũng đã thông qua việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3 với tổng mức đầu tư gần 990 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2020-2022.

Với kế hoạch cho dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1), cổ đông LHG đã thông qua việc bổ sung các nội dung, cụ thể là bổ sung chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá với giá trị gần 17,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gần 351 tỷ đồng khác cũng được thêm vào tổng mức đầu tư đến từ việc dự phòng tiền thuê đất với mức tăng dự ước 26% so với năm trước liền kề; trường hợp số tiền thuê đất lớn hơn sẽ tính cho khách hàng và báo cáo khoản phải nộp thực tế khi quyết toán dự án hoàn thành.

Theo đó, tổng mức đầu tư đã được thống nhất điều chỉnh thành gần 1.706 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là gần 1.191 tỷ đồng, còn lại 515 tỷ sẽ được lấy từ nguồn vốn vay.

Báo cáo của Long Hậu cho biết, trong năm 2021, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chủ lực thông qua tăng cường marketing để thu hút đầu tư, hoàn tất triển khai các dự án, tiếp tục phát triển mạnh việc cung cấp dịch vụ phát triển công nghiệp. Mục tiêu dài hạn là đưa Long Giang trở thành khu công nghiệp trọng điểm khu vực phía Nam

Năm 2020 thu lãi gần 200 tỷ đồng, hoàn thành 162% kế hoạch đề ra

Nhìn về năm 2020, dưới bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam đã trải qua một năm đầy biến động với nhiều khó khăn, cùng với đó là diễn biến đại dịch Covid-19 còn phức tạp, tổng doanh thu thực hiện của Long Hậu đạt 688 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước và chỉ hoàn thành 75% kế hoạch đề ra. Song, công ty vẫn đảm bảo lợi nhuận với mức đạt được gần 199 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch đầu năm 2020 đặt ra.

Đáng chú ý, Ban Kiểm Soát đã nhấn mạnh việc báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 chưa thực hiện ghi nhận nghĩa vụ hoàn trả chi phí bố trí tái định cư của dự án KCN Long Hậu 1 cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận theo yêu cầu của Tân Thuận là gần 329 tỷ đồng do chưa có ước tính đáng tin cậy về số tiền phải trả này.

Trong năm 2020, công ty đã cho thuê lại đất công nghiệp tại dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1), đồng thời đưa vào khai thác Nhà xưởng KCN cao Đà Nẵng và nhà xưởng cao tầng. LHG đã chủ động trong việc điều chỉnh tăng giá cho thuê lại đất trong kỳ.

Tính đến 31/12/2020, cộng đồng doanh nghiệp tại KCN Long Hậu đạt con số 187 nhà đầu tư, bao gồm 138 nhà đầu tư thuê đất và 49 nhà đầu tư thuê xưởng, trong đó có cả doanh nghiệp nội địa, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác.

Về hoạt động tài chính, tổng dư nợ vay của LHG tính đến ngày 31/12/2020 đạt hơn 209 tỷ đồng. Trong năm 2020, LHG đã nộp gần 44,6 tỷ đồng tiền thuê đất; lũy kế hết năm 2020, tổng tiền thuê đất đã nộp cho KCN Long Hậu và KCN Long Hậu mở rộng là gần 196 tỷ đồng.

Tại các công ty liên kết, LHG đang nắm giữ 88% vốn điều lệ tại CTCP Dịch vụ khu công nghiệp Long Hậu, 34% vốn điều lệ CTCP Chiếu sáng công cộng TPHCM và 40% vốn điều lệ CTCP Công nghệ Igreen; ngoài ra là một số khoản đầu tư dài hạn tại các doanh nghiệp khác. Giá trị các khoản đầu tư và vốn góp này không có thay đổi so với năm trước đó.

Kết quả quý 1/2021 thuộc danh sách số ít doanh nghiệp sụt giảm so với cùng kỳ

Trở lại với tình hình trong năm 2021, hoàn thành 3 tháng đầu năm, LHG ghi nhận doanh thu thuần đạt 110,2 tỷ đồng, sụt giảm gần 47% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chi phí bán hàng cũng giảm 53% xuống mức 53 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận gộp trong quý 1 của LHG đạt 57,1 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2020.

Trừ đi các khoản chi phí, LNST mà LHG thu được giảm gần 50% xuống mức 32,7 tỷ đồng, thuộc danh sách số ít doanh nghiệp ngành Khu công nghiệp có kết quả kinh doanh quý 1/2021 sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, so với kế hoạch được đại hội thông qua, quý đầu tiên của năm 2021, LHG mới chỉ hoàn thành gần 12% kế hoạch doanh thu và 20% mục tiêu lãi sau thuế cả năm.

Trái ngược với tình hình kinh doanh đi lùi, thị giá cổ phiếu LHG lại đang được giao dịch trong vùng đỉnh lịch sử, chốt phiên 18/6 ghi nhận mức giá cao nhất lịch sử 43.900 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng gần 28% so với đầu năm 2021. Hiện, cổ phiếu LHG đang quay đầu bước vào nhịp điều chỉnh giảm, đóng cửa ngày giao dịch 28/6 tại thị giá 43.200 đồng/đơn vị.