Love of Vietnam mang giá trị bền vững cho cộng đồng qua quà tặng

Love of Vietnam là địa chỉ uy tín, cung cấp những món quà tặng chất lượng cho doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ ở trong lẫn ngoài nước. Thương hiệu luôn đem đến những sáng tạo quà tặng thuần chất Việt Nam với chất liệu bao bì gần gũi với thiên nhiên và sử dụng nông sản Việt. Love of Vietnam sẵn sàng hỗ trợ quý doanh nghiệp nâng tầm thương hiệu qua những món quà tinh mỹ, ý nghĩa.

Thương hiệu hiểu rõ sứ mệnh nâng tầm giá trị và tâm tư người trao gửi những món quà. Đây cũng là mục đích chính để Love of Vietnam xây dựng dự án ý nghĩa chuẩn bị cho Tết 2024 sắp đến.

Love of Vietnam chia sẻ: "Chúng tôi đã theo dõi Maison Chance (Nhà may mắn) từ lâu và đồng cảm với những nỗ lực của họ. Từ đó, chúng tôi quyết định tạo nên dự án cộng đồng tại Nhà may mắn Đăk Nông. Chúng tôi mong muốn tạo nên nhiều cơ hội để giúp đỡ các trẻ em và các hoàn cảnh khó khăn tại đây."

Với hoạt động đầu tiên của dự án cuộc thi vẽ tranh: "Ngày Tết của em", Love of Vietnam mong muốn tạo cơ hội cho những tài năng hội họa nhí được biết đến nhiều hơn, từ đó lan tỏa những khao khát về một ngày Tết hạnh phúc trong mắt trẻ thơ. Những bức tranh phù hợp nhất trong cuộc thi sẽ được in thành những tấm lịch mừng năm mới, đi kèm cùng Chiếc hộp may mắn.

Những bức tranh ngày Tết của các em nhỏ hiện lên đầy sắc màu, vui tươi

Khi trao tay những Chiếc hộp may mắn, doanh nghiệp không chỉ mang đến may mắn cho các quý khách hàng, nhân viên của mình mà còn tạo ra may mắn cho mảnh đời cơ nhỡ tại Nhà may mắn. Love of Vietnam sẽ trích một phần lợi nhuận của Chiếc hộp để cải tạo cơ sở vật chất tại đây, đặc biệt là khu nông sản, mang lại giá trị giúp đỡ bền vững cho Nhà may mắn.

Những đóng góp của Love of Vietnam sẽ mang lại giá trị bền vững cho các mảnh đời tại đây

Maison Chance được thành lập vào năm 1993 với phương châm "Nếu bạn cho họ một con cá, họ sẽ ăn trong một ngày. Nếu bạn dạy cho họ cách câu cá, họ sẽ có ăn mãi mãi". Nơi đây đã trở thành gia đình, mang đến nơi ở, chăm sóc y tế – vật lý trị liệu, giáo dục và đào tạo nghề cho những trẻ em mồ côi, những người khuyết tật.

Chiếc hộp may mắn sẽ sớm ra mắt, lan tỏa nhiều may mắn cho cộng đồng

Ra mắt vào thời điểm tháng 12/2023, Chiếc hộp may mắn là sản phẩm chính trong dự án quà tặng doanh nghiệp của Love of Vietnam ở dịp Tết Giáp Thìn. Love of Vietnam tin rằng đây sẽ là món quà doanh nghiệp ý nghĩa cho các tập đoàn, góp phần trao đi may mắn, nhận lại may mắn và san sẻ may mắn cho những thành viên Nhà may mắn.