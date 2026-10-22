LPBank: Dư nợ cho vay xây dựng tăng vọt 48.000 tỷ trong quý III, lãi kỷ lục nhờ hoạt động dịch vụ

Dư nợ cho vay xây dựng tăng gần gấp đôi trong một quý

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đạt 694.183 tỷ đồng, tăng gần 88.599 tỷ đồng, tương đương 14,6% so với cuối năm 2025.

Trong đó, cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng gần 89.823 tỷ đồng, tương đương 22,9% so với đầu năm. Riêng trong quý III, dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 52.105 tỷ đồng, tương đương 12,1% so với cuối quý II.

Đáng chú ý, lĩnh vực xây dựng ghi nhận mức tăng dư nợ lớn nhất. Cụ thể, dư nợ cho vay ngành này tăng từ 51.590 tỷ đồng cuối quý II lên 99.416 tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 47.826 tỷ đồng, tương đương 92,7%.

Như vậy, mức tăng dư nợ xây dựng tương đương gần 92% mức tăng ròng tổng dư nợ cho vay khách hàng của LPBank trong quý III. Tỷ trọng cho vay xây dựng trong tổng dư nợ tăng từ 12% lên 20,64%, đưa lĩnh vực này trở thành nhóm có quy mô dư nợ lớn thứ hai, chỉ sau bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy.

Tính từ đầu năm, dư nợ cho vay xây dựng của LPBank tăng từ 43.778 tỷ đồng lên 99.416 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 127%, tức hơn gấp đôi sau 9 tháng.

Ngoài xây dựng, dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 4.663 tỷ đồng trong quý III, lên 19.418 tỷ đồng. Dư nợ cho vay bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy tăng 2.143 tỷ đồng, đạt 152.444 tỷ đồng, tiếp tục là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục cho vay.

Ở chiều ngược lại, dư nợ cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm gần 3.984 tỷ đồng, còn 23.254 tỷ đồng. Nhóm hoạt động làm thuê, sản xuất sản phẩm và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình cũng giảm khoảng 1.844 tỷ đồng, xuống 72.426 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của LPBank đạt 421.831 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng từ 337.584 tỷ đồng cuối năm 2025, tương đương tăng khoảng 25%.

Phát hành giấy tờ có giá đạt 99.145 tỷ đồng, tăng hơn 54,7% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt 106.196 tỷ đồng, giảm so với mức 127.848 tỷ đồng cuối năm trước.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2026 đạt 46.592 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 47.192 tỷ đồng cuối năm 2025. Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 29.873 tỷ đồng.

Thu nhập dịch vụ tăng mạnh, lợi nhuận quý III cao kỷ lục

Về kết quả kinh doanh, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.448 tỷ đồng trong quý III, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước và là mức lãi theo quý cao nhất lịch sử.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần đạt 3.923 tỷ đồng, giảm khoảng 7,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng của các nguồn thu ngoài lãi đã góp phần bù đắp mức giảm này.

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.395 tỷ đồng, gấp gần 4 lần mức 853 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 433 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 79 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển từ lỗ gần 74 tỷ đồng sang lãi gần 16 tỷ đồng.

Nhờ sự cải thiện của các nguồn thu ngoài lãi, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 6.316 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động của ngân hàng đạt 1.650 tỷ đồng, tăng 13,8%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ gần 426 tỷ đồng lên 1.868 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 4.448 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế LPBank đạt 10.421 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, ngân hàng hoàn thành khoảng 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 14.982 tỷ đồng đặt ra cho cả năm 2026.

Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 11.689 tỷ đồng, tăng 3,9%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng của tổng thu nhập hoạt động.

Ngược lại, các nguồn thu ngoài lãi ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 5.977 tỷ đồng, tăng 135,8% so với mức 2.533 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là khoản đóng góp lớn nhất trong nhóm thu nhập ngoài lãi của LPBank.

Trong đó, thu nhập từ dịch vụ khác đạt 5.690 tỷ đồng, tăng hơn 3.529 tỷ đồng, tương đương 163,3% so với cùng kỳ. Khoản mục này chiếm hơn 91% tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Tuy nhiên, báo cáo tài chính LPBank không thuyết minh chi tiết các khoản thu cấu thành dịch vụ khác, nên chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân cụ thể khiến nguồn thu này tăng mạnh.

Bên cạnh dịch vụ, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 889 tỷ đồng, tăng khoảng 240,6% so với mức 261 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 33 tỷ đồng, tăng khoảng 26%.

Nhờ sự cải thiện của các nguồn thu này, thu nhập thuần ngoài lãi của LPBank đạt gần 7.489 tỷ đồng, chiếm khoảng 39% tổng thu nhập hoạt động.

Ở chiều chi phí, LPBank ghi nhận chi phí hoạt động 5.337 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng khoảng 26,3% so với mức 4.226 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng mạnh, từ gần 1.087 tỷ đồng lên 3.420 tỷ đồng, tương đương hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này góp phần lý giải vì sao lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 8,4%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 28,5% của tổng thu nhập hoạt động. Riêng trong quý III, chi phí dự phòng đạt gần 1.868 tỷ đồng, so với khoảng 426 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.