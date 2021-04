Lũ ống đổ về trong đêm tại Văn Bàn, Lào Cai làm 3 người chết, mất tích

Ông Phí Công Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn cho biết, đến 7h sáng nay đã tìm thấy 2 thi thể, còn 1 người hiện đang mất tích. Có khả năng đây là những lao động tự do từ tỉnh Lai Châu mới đến địa bàn.

Bùn đất tràn kín mặt đường.

Lũ ống còn làm hàng chục ngôi nhà và tài sản của người dân tại xã Minh Lương bị bùn đất tràn vào. Bùn đất tràn kín mặt đường khiến Quốc lộ 279 đoạn gần khu vực trạm y tế xã Minh Lương bị ách tắc.

Ngay sáng sớm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài cùng đoàn công tác của tỉnh và huyện Văn Bàn đã đến xã Minh Lương để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn. Huyện Văn Bàn cũng đã huy động các lực lượng tại chỗ gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên địa phương tham gia tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ nhân dân dọn dẹp bùn đất.

Đêm về sáng ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện, các địa phương của tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Tuy nhiên mưa không đồng đều, một số địa phương có mưa vừa, mưa to. Cụ thể, xã Bản Xen (Mường Khương) 46,6mm; xã Sín Chéng (Si Ma Cai) 47mm; xã Phúc Long (Bảo Yên) 48mm; xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà) có mưa to 80,8mm; xã Việt Tiến (Bảo Yên) 87,4mm; xã Cao Sơn (Mường Khương) mưa nhiều nhất 96,2mm./.