Lửa bất ngờ bùng cháy trong nhà: 180 giây, 3 hành động, cậu bé 13 tuổi thành công tự cứu mình!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trẻ ở nhà một mình và hỏa hoạn bất ngờ xảy ra? Có lẽ các bậc phụ huynh cũng không dám tưởng tượng đến tình huống này, bởi nó quả thực rất nguy hiểm khi trẻ em phần lớn đều thiếu kỹ năng để có thể đối phó với những tai nạn như vậy.

Tuy nhiên cách đây không lâu, có một cậu bé đến từ huyện Hạc Phong, châu tự trị Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) từng khiến cả mạng xã hội phải trầm trồ khi tự cứu mình khỏi nguy hiểm một cách vô cùng nhanh trí. Vào lúc 15h56 ngày xảy sự việc, cậu bé họ Thạch (13 tuổi) đang ở nhà một mình. Do thời tiết hôm đó khá lạnh nên cậu bé đã dùng lửa than để sưởi ấm. Không lâu sau đó, cậu bé đột nhiên ngửi thấy mùi khói, cúi xuống nhìn lò than thì phát hiện đôi giày bông đặt gần đó bị bắt lửa từ lúc nào chẳng hay.

Phát hiện đôi giày bông bị bắt lửa, cậu bé vội ném giày ra cửa

Cậu bé nhanh chóng ném đôi giày bông đang cháy ra khỏi cửa. Tuy nhiên, lúc này ngọn lửa đã lan rộng, chiếc khăn trải bàn gần đó cũng dính lửa và bốc cháy. Dù rất sợ hãi nhưng sau đó, cậu bé vẫn bình tĩnh làm ra một loạt hành động và thành công "hóa giải" tình huống nguy hiểm.

Đầu tiên, cậu bé lập tức kéo lò than tránh xa khu vực bàn ghế và những vật dễ cháy khác nhằm kiểm soát sự phát triển của đám cháy. Tiếp đó, cậu bé chạy ra cửa hô hoán sự giúp đỡ của người lớn. Cuối cùng, cậu bé không quên chạy lên tầng 2 để lấy bình chữa cháy, rút chốt an toàn và hướng vòi phun xịt về phía chiếc khăn trải bàn đang bốc cháy. Chưa đầy 3 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt thành công.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến chiếc khăn trải bàn gần đó bốc cháy theo

Tuy nhiên, thiếu niên đã rất nhanh trí khi kéo chiếc bàn tránh xa các vật dễ cháy khác

Sau đó, em hô hoán người giúp đỡ và không quên sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám lửa

Có thể nói cậu bé 13 tuổi đã xử lý tình huống rất kịp thời. Bởi nếu chẳng may ngọn lửa lan rộng thì hậu quả có thể sẽ rất thảm khốc. Sự thông minh của cậu bé nhận được nhiều lời khen, tuy nhiên nhiều người cũng lưu ý cha mẹ cần nhắc nhở cậu bé cẩn thận hơn khi dùng lửa để sưởi ấm khi người lớn không ở nhà, để tránh những tình huống nguy hiểm tương tự xảy ra.

Một số điều cần lưu ý: 1. Kiểm tra định kỳ đường điện của gia đình, nếu đường điện, đường gas quá cũ, dây điện bị hỏng hóc, bị hở cần được thay thế kịp thời. Không nên tự ý kéo điện, tự sửa chữa, cơi nới đường điện, dùng điện quá phụ tải. 2. Vào mùa đông, khi sử dụng lò sưởi hay các thiết bị giữ nhiệt khác cần đặt thiết bị tránh xa các vật dễ cháy, không dùng để hong khô quần áo, khi ra khỏi nhà cần tắt đi. 3. Khi dùng bếp than, lò sưởi cần chú ý thông gió, khi ra khỏi nhà cần đảm bảo lửa đã được dập, bếp đã được tắt. 4. Dạy trẻ các kỹ năng cần thiết khi hỏa hoạn xảy ra. 5. Ghi nhớ các số điện thoại khẩn cấp như số cứu hỏa, cấp cứu...

Nguồn: Toutiao