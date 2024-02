Lừa đảo để gỡ lại khoản thua gần 2 tỷ đồng đánh bạc trên mạng

Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh T. ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về việc anh bị một đối tượng có nick Facebook "Phương Nga" lừa đảo chiếm đoạt số tiền 809 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, xác định được đối tượng là Nguyễn Thị Nga.

Đối tượng Nguyễn Thị Nga.

Tại cơ quan điều tra, Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, tháng 6/2023, Nga bị một số đối tượng trên không gian mạng rủ rê, lôi kéo tham gia đánh bạc trên mạng Internet. Lúc đầu, để dụ dỗ Nga, các đối tượng để Nga thắng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, khi thấy "con mồi" đã sập bẫy, các đối tượng đã để Nga thua liên tiếp. Tổng số tiền Nga bị thua khi tham gia đánh bạc khoảng gần 2 tỷ đồng.

Do cần tiền để "gỡ" khoản thua bạc, Nga đã đăng tải thông tin, hình ảnh về việc có thể mua số lượng lớn giày thể thao của các hãng nổi tiếng đã qua sử dụng với giá rẻ lên trang Facebook cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đặt mua.

Ngày 4/1/2024, sau khi đọc được thông tin Nga đăng, anh T. liên hệ với Nga để đặt mua giày. Lần đầu Nga yêu cầu anh T. đặt cọc 10 triệu đồng. Sau đó, Nga đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, yêu cầu anh T. chuyển thêm tiền đặt cọc; cho Nga vay tiền để xử lý xe hàng…

Để tạo niềm tin với anh T, Nga còn lấy điện thoại của người khác giả là nhân viên giao hàng để nhắn tin. Do tin tưởng, từ ngày 4 - 21/1/2024, anh T. đã chuyển cho Nga tổng số tiền lên đến 809 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên đã bị Nga chiếm đoạt để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.