Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày mai (1/1/2026)

31-12-2025 - 17:58 PM | Kinh tế số

Việc Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là bước ngoặt quan trọng trong bảo vệ quyền riêng tư, bảo đảm an ninh dữ liệu và củng cố niềm tin số tại Việt Nam.

Toàn cảnh chương trình "Bảo vệ dữ liệu cá nhân - quyền và trách nhiệm" ngay trước thời điểm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày mai - Ảnh: VGP/HM

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia vừa tổ chức chương trình "Bảo vệ dữ liệu cá nhân - quyền và trách nhiệm" ngay trước thời điểm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày mai (1/1/2026).

Được Quốc hội thông qua ngày 26/6/2025, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đã xác lập rõ các quyền dữ liệu cơ bản của công dân, bao gồm quyền được biết, quyền đồng ý, quyền truy cập, chỉnh sửa và yêu cầu xóa dữ liệu.

Đồng thời, Luật có quy định trách nhiệm pháp lý của cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

Việc Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là bước ngoặt quan trọng trong bảo vệ quyền riêng tư, bảo đảm an ninh dữ liệu và củng cố niềm tin số tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành yếu tố trọng yếu của Chính phủ số và nền kinh tế số. Tuy nhiên, tình trạng thu thập, mua bán và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân diễn ra ngày càng phổ biến, gắn với các hành vi giả danh ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, sàn thương mại điện tử và cơ quan công quyền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo thống kê của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 56 vụ việc liên quan đến mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, với quy mô hơn 110 triệu bản ghi dữ liệu bị thu thập và giao dịch trái phép.

Tình trạng này xuất phát từ nhu cầu thu thập dữ liệu cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh là có thật. Lợi dụng điều đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã tiến hành thu thập trái phép dữ liệu để sử dụng cho mục đích riêng.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại chương trình - Ảnh: VGP

Bảo vệ dữ liệu cá nhân đã trở thành quyền độc lập

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an nhấn mạnh, quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân - trước đây được hiểu là một phần của quyền riêng tư - nay đã trở thành một quyền độc lập, được pháp luật ghi nhận và bảo hộ.

Hiện nay có khoảng 80% dân số thế giới đang sống trong các khu vực có quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Việc ban hành Nghị định 13 và tiếp đó là Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân - có hiệu lực từ ngày mai, 1/1/2026 - là bước đi thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong xây dựng một môi trường số an toàn, bảo đảm quyền con người trên không gian mạng, Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho biết.

Ở góc độ triển khai bảo vệ dữ liệu và dữ liệu cá nhân tại Việt Nam, ông Ngô Tuấn Anh, Phó ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, trước tiên chúng ta phải luôn thượng tôn pháp luật. Đồng thời, để bảo vệ dữ liệu cá nhân, chúng ta cần triển khai đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về các nghĩa vụ cần tuân thủ, đánh giá hiện trạng trước và sau khi triển khai, theo dõi liên tục việc tuân thủ...

Chương trình này được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ dữ liệu cá nhân, thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật trong môi trường số, từng bước hình thành chuẩn mực chung về quyền dữ liệu trong truyền thông đại chúng, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy, với mô hình phát triển.

Theo Hiền Minh

Báo Chính phủ

