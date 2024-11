Luật chơi vô nghĩa bị "ném đá" dữ dội của Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Khép lại sân khấu ra mắt, ở tập 3 Chị Đẹp Đạp Gió 2024, các Chị Đẹp bước vào quá trình chuẩn bị cho Công diễn 1. Tuy nhiên, luật chơi thay đổi phức tạp trong phần chọn bài hát, chia đội khiến các Chị Đẹp và khán giả đều cảm thấy khó hiểu.

Cụ thể, có 8 ca khúc được sử dụng trong Công diễn 1 và các Chị Đẹp có quyền chọn bài hát mà mình muốn. Họ phải cân nhắc, tính toán kỹ trước khi lựa chọn để có tiết mục phát huy tối đa thế mạnh của bản thân, tạo lợi thế ngay trong vòng Công diễn đầu tiên. Ngoài ra, mỗi thành viên tự do còn nhận được 3 bông hoa khi đi tới căn phòng tương ứng với ca khúc yêu thích của mình. Sau đó, đội trưởng và thành viên của liên minh Thu Phương, Mỹ Linh sẽ tới từng phòng để thuyết phục các Chị Đẹp tự do trao hoa cho mình. Chung cuộc, liên minh nào có nhiều hoa hơn sẽ có lợi thế trong vòng chọn bài hát. Tiếp đó, các Chị Đẹp tự do sẽ bước vào chia đội. Chương trình không đề ra bất kỳ luật chơi nào khiến các Chị Đẹp được phân hỗn loạn vào các liên minh. Thậm chí nhiều người còn không được hát ca khúc yêu thích đã chọn lúc đầu.

Theo luật, các Chị Đẹp được chọn bài hát yêu thích của mình, nhưng cuối cùng có người còn không thể hát ca khúc đã chọn từ lúc đầu do việc chia team không theo quy tắc nào

Luật chơi của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 bị khán giả chỉ trích thiếu logic, phức tạp. Không ít khán giả còn cho rằng chương trình "vẽ luật lằng nhằng" để có nội dung kéo dài thời lượng phát sóng bởi luật chơi thực tế hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

"Khó chịu vô cùng. Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2 tập 3 đã có pha chọn đội không thể nào tào lao hơn. Ban đầu các Chị Đẹp tự do được chọn bài hát mình muốn biểu diễn. Sau đó, các liên minh đi thuyết phục Chị Đẹp ủng hộ mình. Rồi liên minh chọn bài liên minh thích. Nhưng tới vòng chọn đội, các chị lại được chia vào các liên minh không theo trật tự gì. Các chị cứ đi bừa, chèo kéo nhau trong ồn ào vì đâu có được hát bài mình chọn. Và kết quả việc các chị chọn bài hát ở bước đầu tiên bị vứt vào sọt rác. Rất là mất thời gian", 1 khán giả chỉ trích luật chơi của chương trình. Ý kiến này nhận được nhiều lượt like tán đồng trên MXH vì nói lên tiếng lòng của nhiều khán giả sau khi xem tập 3.

1 cư dân mạng chỉ trích luật chơi vô nghĩa, làm mất thời gian của Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Đáng chú ý, không chỉ khán giả, ngay cả dàn Chị Đẹp trong chương trình cũng bối rối, hoang mang trước luật chơi mới. Chị Đẹp Ái Phương cho biết: "Tôi nghe mà không có hiểu. Càng nghe mọi người giải thích càng thấy áp lực hơn", chị đẹp Ái Phương chia sẻ. Trong khi đó Chị Đẹp Mỹ Linh, Thu Phương, Hậu Hoàng hay Phương Thanh đều có chung nhận xét luật mới phức tạp, lằng nhằng.

Thậm chí, Chị Đẹp Minh Hằng còn dính "drama" ngoài ý muốn vì không hiểu luật. Theo đó, trong lúc các liên minh đang nháo nhào sắp xếp thành viên vào liên minh để chốt đội hình 15 người, chị đẹp Minh Hằng đột ngột bỏ đi khiến Tóc Tiên, Thu Uyên hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, Minh Hằng giải thích cô không bỏ rơi 2 chị mà là vì không hiểu luật nên có hành động gây hiểu lầm. "Mình đã gửi lời xin lỗi trực tiếp đến các chị và mình xin lỗi rất nhiều lần. Thực ra là vì mình không hiểu luật", cô nói.

Minh Hẳng bỏ đi trong lúc chuẩn bị chốt team khiến Tóc Tiên, Thu Uyên hoang mang

Tóc Tiên, Thu Uyên không hiểu chuyện gì xảy ra khi Minh Hằng bất ngờ "bỏ team"

Minh Hằng xin lỗi vì khiến các chị có cảm giác bị cô bỏ rơi. Nữ ca sĩ cho biết cô có hành động gây hiểu lầm vì không hiểu luật