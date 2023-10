Luật Giao dịch điện tử mới: Lưu ý khi sử dụng hợp đồng điện tử

Tháng 6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), thay thế Luật Giao dịch điện tử ban hành năm 2005. Phiên bản sửa đổi đã bổ sung các quy định liên quan đến giao dịch điện tử, đặc biệt nhấn mạnh giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu và hợp đồng điện tử, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để các doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng hình thức ký kết trực tuyến này.

Những điểm mới của Luật Giao dịch điện tử 2023 đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hợp đồng điện tử tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp giao kết trên môi trường số đảm bảo pháp lý. Theo đó, doanh nghiệp cần lưu ý hợp đồng điện tử giao kết hoặc thực hiện bằng hệ thống thông tin tự động vẫn có giá trị pháp lý ràng buộc các bên trong hợp đồng. Luật mới cũng bổ sung thêm trách nhiệm của các Bộ trong việc ban hành các quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Từ quy định này có thể thấy, việc giao dịch bằng hợp đồng điện tử sẽ ngày càng phổ biến, trở thành xu hướng và dần thay thế cho hợp đồng truyền thống. Vì vậy, doanh nghiệp cần nắm rõ quy định của pháp luật để đảm bảo giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử.

Để giải đáp sâu hơn về Luật Giao dịch điện tử mới, cũng như đề xuất các hướng đi thực tiễn giúp doanh nghiệp tận dụng được lợi thế này trong việc phát triển kinh doanh, vào ngày 26/10 tới đây, Công ty Hệ thống Thông tin (FPT IS) tổ chức Hội thảo Ứng dụng hợp đồng điện tử chuẩn pháp lý và tối ưu vận hành trong doanh nghiệp. Hội thảo được tổ chức hoàn toàn miễn phí trên nền tảng trực tuyến.

Các nội dung nổi bật sẽ có trong hội thảo được tổ chức vào ngày 26/10.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - Bộ TT&TT, Công ty Cổ phần TIKI, cùng các chuyên gia công nghệ từ FPT IS, mở lối cho doanh nghiệp cách thức sử dụng hợp đồng điện tử hiệu quả, an toàn, đáp ứng theo Luật Giao dịch điện tử năm 2023. Hội thảo sẽ mang tới những nội dung chính bao gồm: Tác động của Luật Giao dịch điện tử tới doanh nghiệp, Ứng dụng của hợp đồng điện tử trong các doanh nghiệp, Cập nhật những thông tin mới nhất về giải pháp Hợp đồng điện tử - FPT.eContract, và giải đáp trực tiếp các vướng mắc của doanh nghiệp tham dự.

Là tổ chức công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam song hành chuyển đổi số cùng doanh nghiệp, FPT IS đã và đang tiên phong phát triển hệ sinh thái ký kết điện tử tại Việt Nam với các giải pháp: Hợp đồng điện tử - FPT.eContract, Chữ ký số từ xa - FPT.eSign, Hệ thống chứng thực hợp đồng điện tử - FPT.CeCA. Hệ sinh thái ký kết điện tử do FPT IS phát triển giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 70% chi phí, 80% thời gian ký kết.

Trong 3 năm ra mắt, Hợp đồng điện tử - FPT.eContract trở thành một trong những giải pháp dẫn đầu trên thị trường ký kết điện tử với những dấu ấn như: Hơn 2.000.000 giao dịch, hơn 4.000.000 đối tác ký và hơn 1.500 khách hàng doanh nghiệp đã và đang ký kết từ xa trên nền tảng FPT.eContract, tiêu biểu như: Vinamilk, VNPay, Vietjet Air, Be Group, Tiki, 30Shine...

Đặc biệt, FPT.eContract cũng vừa ra mắt phiên bản FPT.eContract Lite miễn phí 100% dành cho tất cả doanh nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu ký kết hợp đồng/tài liệu của doanh nghiệp với đầy đủ các tính năng. Với phiên bản này, FPT.eContract Lite kỳ vọng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ tháo gỡ rào cản về nguồn vốn và chi phí, đẩy mạnh kinh doanh, tối ưu quy trình vận hành, phê duyệt và ký kết.

Kết nối với FPT.eContract, FPT.CeCA là dịch vụ giúp chứng thực tài liệu, hợp đồng điện tử sau ký. FPT.CeCA xác minh tính toàn vẹn nội dung tài liệu, tính hợp lệ của chữ ký số trên tài liệu, đảm bảo thông tin và bảo mật dữ liệu, xác thực tính định danh của các bên trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. FPT.CeCA được tích hợp liên thông với Trục Hợp đồng điện tử Việt Nam CeCA của Bộ Công thương.

