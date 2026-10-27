Luật sư kiến nghị giám định tâm thần với Mr Pips

Chiều 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại TP.HCM, tức Mr Pips); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hưng Yên, tức Mr Hunter); Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế liên quan số tiền gần 1.600 tỷ đồng.

Luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đã có đơn kiến nghị gửi HĐXX, đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo.

Theo luật sư, đơn kiến nghị cùng các tài liệu, hồ sơ y khoa liên quan đã được gửi đến TAND TP Hà Nội trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra.

Trong đơn kiến nghị, hai luật sư cho biết, qua làm việc với Phó Đức Nam, gia đình và nghiên cứu hồ sơ bệnh án, tài liệu y khoa, các văn bản của trại tạm giam, luật sư bào chữa nhận thấy bị cáo có tiền sử điều trị bệnh lý tâm thần từ nhiều năm trước.

Cụ thể, theo tài liệu được luật sư viện dẫn, khoảng năm 2013, Phó Đức Nam từng khám, điều trị tại Bệnh viện Alexandra ở Singapore. Sau khi về Việt Nam, bị cáo tiếp tục khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế ở Vũng Tàu, Đồng Nai và TP.HCM.

Ngoài ra, giấy chứng nhận ngày 10/4/2014 của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 thể hiện Mr Pips đang điều trị nội trú từ ngày 6/4/2014, với chẩn đoán giai đoạn hưng cảm. Giấy ra viện ghi nhận thời gian điều trị gần 2 tuần.

Mr Pips bị dẫn giải tới tòa

Trong đơn, luật sư cũng đề cập đến tình trạng sức khỏe của thân chủ trong thời gian bị tạm giam.

Cụ thể, đơn kiến nghị dẫn lại các văn bản của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội, được ban hành từ tháng 10/2025 đến 10/2026 để thông tin về tình trạng sức khỏe và quá trình khám, điều trị của Nam.

Trong văn bản ngày 23/10/2025 được luật sư trích dẫn, trại tạm giam cho biết, từ khi Nam vào trại ngày 4/11/2024 đến 23/2/2025, bộ phận y tế đã theo dõi, cấp phát thuốc theo đơn của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Từ ngày 24/2/2025, Nam được bộ phận y tế trại khám, đề xuất chuyển đến chuyên khoa tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai để khám, chữa bệnh. Sau đó, Nam trở về trại điều trị theo đơn và được tái khám định kỳ.

Từ những tài liệu trên, phía bào chữa cho rằng có cơ sở để đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng giám định pháp y tâm thần đối với Phó Đức Nam.

Một nội dung khác trong đơn kiến nghị là quan điểm của luật sư đối với kết quả xác minh tình trạng sức khỏe, nhận thức của Nam trong giai đoạn điều tra.

Theo đơn, cơ quan điều tra đã thu thập thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, những người từng làm việc, tiếp xúc với Nam và một số người bị tạm giam cùng buồng. Các tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện tại những thời điểm được xác minh, Nam có biểu hiện sức khỏe bình thường, tinh thần tỉnh táo, minh mẫn.

Tuy nhiên, luật sư cho rằng các nhận xét này chỉ phản ánh sự quan sát tại những thời điểm nhất định, không thể thay thế kết luận giám định pháp y tâm thần của cơ quan chuyên môn.

Luật sư bào chữa cho rằng hồ sơ điều trị của Nam từ năm 2013 cùng những tài liệu y khoa trong thời gian tạm giam là các căn cứ cần được xem xét, làm rõ bằng giám định chuyên môn.

Theo cáo trạng, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, bị cáo Phó Đức Thắng (là bố đẻ của Nam) nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Tuấn kết nối ông Thắng gặp Trần Đăng Quang, Quang nói có thể giúp Nam được đi giám định tâm thần sớm và chữa bệnh. Quang bảo ông Thắng cần tạm ứng trước 100.000 USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng, ông Thắng đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 2,5 tỷ đồng, Quang không thực hiện việc đã hứa mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra kết luận, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ nhưng Quang vẫn nhận số tiền 2,57 tỷ đồng của Phó Đức Thắng và hứa hẹn xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Đăng Quang phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.