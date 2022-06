Lực đẩy dòng tiền vào bất động sản nghỉ dưỡng ven sông

Bất động sản: Kênh trú ẩn an toàn

Dự báo mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) rằng mức lạm phát năm 2022 của Việt Nam sẽ tăng lên mức 3,9% - sát ngưỡng mục tiêu kiểm soát 4% đặt ra đang thúc đẩy đông đảo nhà đầu tư lựa chọn bất động sản là kênh trú ẩn an toàn.

"Khi tỷ lệ lạm phát có xu hướng tăng do những bất ổn về chiến tranh, kinh tế - chính trị thế giới, nguồn tài chính đầu tư vào bất động sản được xem là một phương án giúp bảo toàn dòng vốn trước rủi ro. Điều này giúp họ bảo toàn giá trị tài sản, đồng thời tránh sự bất ổn ở những kênh đầu tư khác. Đặc biệt, tại Việt Nam, do nguồn cung không nhiều, thị trường bất động sản bao gồm cả phân khúc nhà ở và thương mại được đánh giá sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới và là kênh đầu tư giúp giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh lạm phát", ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam nhận định.

Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc du lịch đang tích cực phục hồi từ đầu quý II năm 2022 đang thúc đẩy nguồn cầu bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, phân khúc vừa có thể ở vừa kinh doanh.

Biệt thự view sông được giới đầu tư săn lùng vì vừa đáp ứng nhu cầu về ngôi nhà thứ hai vừa có thể kinh doanh sinh lời dài hạn. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Thực tế, trong mọi bối cảnh, những dự án bất động sản hướng biển, giáp sông luôn thu hút dòng tiền đầu tư. Khu đô thị sinh thái ven sông Sun Riverside Village tại Sầm Sơn là một ví dụ. Ba phân khu đầu tiên của dự án này gồm Festival Avenue, The Harbor và The River ghi nhận tỷ lệ đặt mua gần như 100% chỉ sau 2 tháng giới thiệu ra mắt thị trường cuối năm 2021. Sức hấp dẫn của dự án này đặc biệt gia tăng đối với phân khu The Link - mảnh ghép mới có vị trí đẹp nhất Sun Riverside Village và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng thuộc giới thượng lưu.

3 yếu tố thu hút giới đầu tư

Theo các đơn vị phân phối dự án, có 3 lý do để giới thượng lưu xứ Thanh yêu thích biệt thự The Link. Thứ nhất, đây là không gian sống lý tưởng với thiết kế là sự tổng hoà của phong cách Miami thời thượng và chất truyền thống bản địa. Bên cạnh việc thừa hưởng mọi cảnh quan tiện ích chung tại Sun Riverside Village, thì The Link cũng sở hữu những điểm ưu việt riêng.

Phân khu The Link sở hữu lợi thế kề sông, giáp đại lộ và cận kề khu vui chơi giải trí Sun World. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Ví như vị trí địa lợi: Một mặt hướng sông Đơ, các mặt còn lại giáp đại lộ Nam Sông Mã, và 2 giao lộ lớn trên trục đường Nam sông Mã kết nối Hà Nội – TP Thanh Hóa – Sầm Sơn, cùng các tuyến đường Tây Sầm Sơn theo quy hoạch. Từ The Link, chỉ mất 15 phút đi xe về trung tâm TP Thanh Hóa, lại dễ dàng hòa mình vào những lễ hội sôi động của bãi biển Sầm Sơn.

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên thuần khiết, The Link còn được đầu tư đầy đủ tiện ích, gồm trường học, trung tâm y tế, câu lạc bộ thể thao trong nhà, sân thể thao đa năng, quảng trường vũ hội, vườn dạo cảnh quan, vườn âm nhạc… nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu an cư của cư dân.

Tiện ích đa dạng giúp nâng tầm chuẩn sống nghỉ dưỡng cho cư dân The Link. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Thứ hai, đây còn là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Bởi tại The Link, trên tổng quy mô 14,6ha, mật độ xây dựng chỉ khoảng 25% với gần như 100% biệt thự đơn lập view sông Đơ và 100% biệt thự song lập view dải công viên nội khu, không chỉ tận hưởng tầm nhìn tuyệt đẹp mà còn ôm trọn bầu không khí trong lành. Tại những căn biệt thự đơn lập hay shophouse toạ lạc tại ngã ba sông, chủ nhân có thể ngắm trọn công viên bãi biển Miami, cầu Nhật Thực cùng những tuyến đường dạo bộ thuộc phân khu The River phía bên kia sông.

Không chỉ mang tới nguồn không khí trong lành, tươi mới suốt 365 ngày, sự kết nối từ The Link với mạng lưới du lịch toàn xứ Thanh giúp phân khu này nói riêng và Sun Riverside Village nói chung là cửa ngõ đón trọn dòng khách đến Sầm Sơn trải nghiệm hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng tỷ đô đẳng cấp của Sun Group.

Chuỗi công viên cùng khu sinh hoạt cộng đồng của The Link được thiết lập ngay lõi giữa phân khu. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Thứ ba là khả năng gia tăng giá trị của bất động sản nơi đây rất lớn bởi không có nhiều quỹ đất sở hữu lâu dài gần biển lại đáp ứng được cả nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn khám phá, trải nghiệm như phân khu The Link. Với phiên bản giới hạn, 64 căn biệt thự được thiết kế ấn tượng, đậm chất Tân thuộc địa Tây Ban Nha: mái ngói đỏ, cửa sổ tròn mô phỏng cửa sổ boong tàu… mang đến sắc màu mới lạ cho thị trường địa ốc Sầm Sơn.

Nói về sức hút biệt thự The Link, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch DTJ Group kiêm Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) khẳng định, sở hữu những biệt thự ven sông, chủ nhân sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên trong cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày là không gian xanh, thoáng đãng, đêm đến, xung quanh sẽ được trang trí bởi những ánh đèn lung linh, huyền ảo. Tất cả đều mang đến cho chủ nhân cảm giác an vui, thư thái.

Hơn nữa, theo ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, lạm phát đang khiến giá bất động sản lên cao, đồng thời nguồn cầu tăng mạnh. Nên chắc chắn năm nay, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có tính thanh khoản tốt, do covid được kiểm soát, nhu cầu du lịch của người dân trong và ngoài nước đang rất cao. Đặc biệt là các sản phẩm nghỉ dưỡng xứ Thanh - nơi thu hút lượng khách du lịch đông nhất cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua.

