Lương trung bình gần 32 triệu đồng/tháng, Việt Nam được dự báo vẫn thiếu 200.000 nhân sự IT trong 2 năm tới

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty.

TopDev – nền tảng tuyển dụng IT hàng đầu tại Việt Nam mới đây công bố “Báo cáo Thị trường IT Việt Nam 2023”, trong đó cho biết sự thiếu hụt nhân sự luôn là vấn đề khó khăn nhất đối với thị trường công nghệ thông tin (CNTT).

Mặc dù mức lương và tiền thưởng đang tăng lên đáng kể khiến IT thậm chí được mệnh danh là “vua của mọi nghề”, theo dự báo của TopDev từ năm 2023, Việt Nam vẫn sẽ thiếu hụt từ 150.000 đến 200.000 lập trình viên/kỹ sư hàng năm. Cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam sẽ cần 700.000 nhân sự IT và thiếu 200.000 người.

Nguồn: TopDev.

Nguyên nhân dường như nằm ở trình độ nguồn nhân lực. Số lượng sinh viên CNTT nhập học hàng năm (chuyên ngành phần mềm) hiện nay là 50.000 – 57.000. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, chỉ 35% trên tổng số khoảng 57.000 sinh viên này đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

“ Theo đánh giá chung, lao động Việt Nam tuy có khả năng tiếp thu nhanh lý thuyết nhưng vẫn còn hạn chế về năng lực thực hành và ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ số trong quá trình hoạt động thực tế ở những nơi đòi hỏi sự sáng tạo, thích nghi với môi trường cạnh tranh cao, những công việc đòi hỏi tinh thần đồng đội, trong môi trường đa văn hóa, sắc tộc và tôn giáo.

Bên cạnh các kỹ năng mềm như tự quản lý, tự tổ chức, kỹ năng giao tiếp, tương tác và giải quyết vấn đề, quản lý dự án cũng trở nên quan trọng đối với việc phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên chuyển đổi số ”, báo cáo của TopDev có đoạn.

Về tình hình thu nhập của nhân sự ngành IT, TopDev cho biết mức lương bình quân năm nay không thay đổi nhiều so với năm ngoái, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 0,7%, từ 1.302 USD lên 1.311 USD (gần 32 triệu đồng).

Do tình hình kinh tế toàn cầu, hầu hết doanh nghiệp đều rơi vào tình trạng khó khăn nên chi phí nhân công thường được xem xét tối ưu hóa để đảm bảo ổn định tài chính. Tuy nhiên, so với các ngành khác, mức lương của các vị trí liên quan đến CNTT vẫn cao hơn.

Xét theo địa điểm, lương trung bình nhân viên IT tại TP. HCM cao nhất, ở mức 1.390 USD (33,7 triệu đồng). Con số này tại Hà Nội và Đà Nẵng lần lượt là 1.244 USD (30,1 triệu đồng) và 1.169 USD (28,3 triệu đồng).

Xét theo trình độ, một Fresher trong thị trường CNTT nhận mức lương trung bình 435 – 514 USD. Sau 2 năm làm việc, tốc độ tăng lương có vẻ nhanh hơn 2 năm đầu khi các lập trình viên đã tích lũy được một số kiến thức nền tảng và kinh nghiệm làm việc.

Nguồn: TopDev.

“ Khi thị trường trở nên khó khăn hơn, các nhân tài công nghệ phải đối mặt với nhu cầu tập trung vào giá trị cốt lõi và mục tiêu nghề nghiệp lâu dài của họ. Thời đại chuyển việc thường xuyên, hoặc dựa vào kỹ năng và kinh nghiệm hạn chế đã không còn. Thị trường bắt đầu đòi hỏi những nhân tài có công nghệ vững vàng, đầu óc kinh doanh và chuyên môn cần thiết.

Kết quả là, nhân tài Senior phải đối mặt với nhu cầu cao khi các công ty tìm cách tuyển các chuyên gia lành nghề với kiến thức và kinh nghiệm phong phú ”, CEO TopDev Park JongHo đánh giá.