"Lướt sóng" vàng nhẫn lãi đậm: Lợi nhuận nhiều hơn đầu tư chung cư

Chỉ mới hơn 1 tuần trước, có thời điểm giá vàng nhẫn tụt xuống ở mức hơn 68 triệu đồng/lượng thì đến ngày hôm qua 6/4, giá vàng nhẫn phá vỡ kỷ lục mới khi chạm mốc hơn 74 triệu đồng/lượng. Khảo sát đến sáng nay ngày 7/4, giá vàng nhẫn tròn trơn được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 73,03-74,43 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mở phiên giao dịch trước, giá vàng nhẫn được Bảo Tín Minh Châu tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 71,85-73,25 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với mở cửa phiên giao dịch trước, giá vàng nhẫn tại đây tăng 1,05 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,25 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết ở ngưỡng 71,8-73,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mở cửa phiên giao dịch trước, giá vàng nhẫn được PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trước đó vào ngày 5/4, tức chỉ 3 ngày trước, giá vàng nhẫn ghi nhận giảm mạnh, xoay quanh ở mức 70,35-71,65 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nếu người mua vàng vào ngày 5/4 và bán ra vào sáng nay 7/4, đã lãi ít nhất hơn 2 triệu đồng.



Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn trơn tăng tới gần 4 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với thời điểm ngày vía Thần tài (19/2/2024), đến nay, người mua vàng lãi ít nhất 8 triệu đồng, tương đương với lợi nhuận khoảng 12%. Đây là mức lợi nhuận hấp dẫn hơn rất nhiều lần so với lãi suất tiết kiệm đang xuống thấp. Gửi 3 tháng thì lãi tiết kiệm không được quá 4%/năm, thậm chí chỉ chưa đến 2% khi gửi ở những ngân hàng lớn.

Một nhà đầu tư tên Mạnh Thắng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ rằng: "Giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn so với giá chung cư". Nhà đầu tư này đưa ra phân tích, người mua vàng vào ngày vía Thần tài đến hôm nay bán ra, lợi nhuận đã dao động khoảng 12-13%. Tuy nhiên, cùng một khoảng thời điểm, giá chung cư chỉ tăng khoảng 8-10%. Đơn cử như ở khu đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội), giá chung cư tăng trung bình 200-400 triệu đồng/căn. So với giá vốn, mức giá tăng khoảng 8%. "Mặc dù giá chung cư trong thời gian gần đây tăng mạnh, nhưng so với giá vàng, lợi nhuận tăng của loại hình này không cao bằng kênh đầu tư vàng. Chưa kể, thanh khoản của chung cư sẽ chậm hơn so với vàng".

Trước đó, trong một chia sẻ tại Hội thảo "Nhận diện điểm sáng kinh doanh và đầu tư năm 2024" do Kênh thông tin CafeF thuộc Công ty VCCORP tổ chức, bà Dương Thuỳ Dương, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam đưa ra con số thống kê về tỷ suất lợi nhuận của các kênh đầu tư. Trong đó, đầu tư chứng khoán lãi cao nhất với tỷ suất 22%, tiếp đến là giá vàng với 17%. Thế nhưng, cả một căn hộ nếu nhìn vào lợi nhuận cho thuê thì chỉ 5%, trong khi đó tiền gửi ngân hàng, tỷ lệ sinh lời chỉ 4,8%.

Bàn về cơ hội khi "lướt sóng" giá vàng, các chuyên gia kinh tế vẫn khuyến nghị người mua nên cẩn trọng. Bởi giá vàng có thể chịu tác động từ sự đổi về chính sách.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, lý do duy nhất đẩy giá vàng thế giới lên cao là do kỳ vọng của thị trường của các nhà đầu cơ. Ông Thịnh dự báo, giá vàng sẽ có thể quay đầu giảm. Chính vì vậy, nhà đầu cơ ôm vàng cần phải tỉnh táo khi xuống tiền.

Trước đó, ông Nguyễn Minh Tuấn CEO AFA Capital từng lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư không nên "lướt sóng" vàng. Theo ông, nhà đầu tư khả năng cao sẽ lỗ nếu coi vàng vật chất là kênh đầu tư lướt sóng, mua bán ngắn hạn bởi chênh lệch giá mua vào – bán ra lớn.