Lũy kế 11 tháng thu ngân sách đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, thu nội địa ước đạt 1,272 triệu tỷ đồng, bằng 95,4% dự toán, giảm 3% so cùng kỳ năm 2022.

Ở chiều ngược lại, tổng chi cân đối NSNN trong tháng 11 ước đạt 158.200 tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 11 tháng năm 2023 đạt khoảng 1,502 triệu tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 461.000 tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 65,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 36,3% (khoảng 122.700 tỷ đồng) so với cùng kỳ; chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 86.400 tỷ đồng, bằng 84% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ; chi thường xuyên ước đạt 953.000 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 2,5% so cùng kỳ.

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 708.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) khoảng 68.000 tỷ đồng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng số kế hoạch vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ khoảng 760.100 tỷ đồng, đạt 107,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không kể kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 97,72%); còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương chưa phân bổ khoảng 16.200 tỷ đồng, chiếm 2,28% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.